Omdiskuteret debatindlæg var falsk

Skal 'Jul på Vesterbro' genudsendes for 117. gang?

Det spørgsmål blev stillet i debatindlægget 'Tag jeres højt elskede 'Jul på Vesterbro" af skærmen: Den er gammeldags, racistisk og fordomsfuld' i Jyllands-Posten 16. december.

Debatindlæggets afsender fremstod som den studerende Fatima Mohamed fra København NV, som var dybt utilfreds med karakteren 'Kefir'.

Nu viser det sig, at der aldrig var en Fatima Mohamed fra København NV.

Læserbrevet var derimod skrevet af en journalist fra mediet 24syv (det tidligere Radio Loud). Det oplyser Jyllands-Posten på deres hjemmeside.

De oplyser yderligere, at debatindlægget var skrevet af radiostationen for at undersøge, om dagbladene faktatjekker deres læserbrevsskribenter.

'Læserindlæg til Jyllands-Posten indsendes i et system, hvor afsenderen bliver bedt om at identificere sig med navn, adresse, mail og telefonnummer. Hvis læserbrevets indhold derudover kan verificeres og er troværdigt, som det var tilfældet her med en kritik af en stereotype fremstilling af indvandreren Kefir i 'Jul på Vesterbro', faktatjekker vi ikke yderligere.

Vi stoler i udgangspunktet på, at folk er dem, de giver sig ud for at være. Det kan public service-stationen 24syv ikke lave om på med en arbejdsmetode, som Jyllands-Posten på ingen måde kan billige eller selv ville benytte sig af,' skriver avisen på deres hjemmeside.

Ikke presseetisk korrekt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jyllands-Postens debatredaktør, Henrik Højgaard Sejerkilde. Han bekræfter, at han her til eftermiddag har været i dialog med 24syv, hvor han blev gjort opmærksom på, at debatindlægget var falsk.

Efter hans mening er 24syvs arbejdsmetode ikke en, han synes er særlig presseetisk korrekt.

- Vi bragte det debatindlæg i weekenden, og de (24syv, red.) ringer tirsdag eftermiddag. Efter min mening er det en arbejdsmetode, jeg ikke synes er særlig presseetisk korrekt, siger Henrik Højgaard Sejerkilde og fortsætter:

- Jeg har ikke været bekendt med, at jeg har været udsat for sådan noget her før, og det sagde jeg også til 24syv, da jeg snakkede med dem tidligere.

- Det er jo klart, at vi er opmærksomme, hvis der er et eller andet, der lugter, virker mærkeligt eller er faktuelt forkert. Det her debatindlæg har ikke givet hverken mig eller andre grund til at studse over det, fortsætter redaktøren.