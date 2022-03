Omstridt Anne Frank-bog fjernes fra hylderne

En omstridt bog, der hævder at have løst gåden om, hvem der angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne i Amsterdam under Anden Verdenskrig, trækkes nu tilbage.

Det meddeler den hollandske udgiver Ambo Anthos ifølge BBC.

Udgiveren har bedt boghandlere om at returnere eksemplarer af bogen. Den hedder 'Hvem forrådte Anne Frank' og er skrevet af canadiske Rosemary Sullivan.

Ifølge bogen var det en jødisk jurist ved navn Arnold van den Bergh, der var skyld i Anne Franks anholdelse.

Bogen er baseret på seks års ny efterforskning af det gamle mysterium, og en tidligere FBI-agent Vince Pankoke har deltaget i undersøgelserne.

Amatøragtig og sensationshungrende

Men efter de første begejstrede anmeldelser i januar har historikere og jødiske grupper angrebet bogen for at være 'sensationshungrende'.

Siden har The European Jewish Congress i en rapport kaldt bogen 'amatøragtig'.

- Der er ikke et eneste seriøst bevis for denne voldsomme beskyldning, lyder det.

Også familie til Arnold van den Bergh er utilfreds med bogen. Et barnebarn opfordrer udgiveren, HarperCollins, til at opgive den engelsksprogede udgave af bogen.

- Med denne historie udnytter du Anne Franks historie, du forfalsker historie, og du deltager i uretfærdighed, siger barnebarnet ifølge BBC.

Holder fast

Efterforskerne bag bogen holder fast i deres undersøgelser.

- Vores teori er en teori og intet mere, siger chefefterforskeren Pieter van Twisk til det hollandske nyhedsbureau ANP.

Familien Frank og fire andre jøder skjulte sig for nazisterne i et baghus i Amsterdam. Men den 4. august 1944 stormede en SS-kommando bygningen i Prinsengracht 263.

Alle beboerne blev sendt i koncentrationslejr.

Anne Frank døde i Bergen-Belsen som 15-årig. Kun hendes far Otto Frank overlevede.

Anne Franks dagbog er solgt i over 30 millioner kopier.

Arnold van den Bergh døde af strubecancer i 1950.

