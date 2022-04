Opdagede det med piger i Ugens Rapport

Mads Rømer, som spiller Kurt Thyboe, var bange for at lave en parodi på den gamle redaktør

Bagest i sin fars skab lykkedes det den unge Mads Rømer i 80’erne at finde nogle Rapport-blade, og de var bestemt ikke uinteressante.

- Jeg er fra 1978, så de blade var klart min tidligste oplevelse med damer uden tøj på. Men jeg tror aldrig, at jeg indrømmede over for min far, at jeg havde fundet de blade, han så dygtigt havde gemt af vejen, griner Mads Rømer Brolin–Tani.

En del drenge har fået der første oplevelser med nøgne damer igennem Ugens Rapport. Foto: Per Rasmussen

Publikum falder i svime over, hvor meget den 43-årige skuespiller i forestillingen ’Ugens Rapport’ ligner virkelighedens Kurt Thyboe i en ung udgave - på alle planer.

Ikke sminket

- Thyboe har været en sjov udfordring, og det sjove er, at jeg faktisk ikke er sminket ret meget for at ligne ham. Jeg har bare fået noget andet hår, griner han.

Der var en afslappet stil på Rapports redaktion. Foto: Privat

Forestillingen har været flere år undervejs, så Mads Rømer har haft god tid til at researche Kurt Thyboe.

- Han er en mand, hvis væremåde i sig selv er dramatisk, så det har været svært, synes jeg, at finde ud af, hvor tæt jeg skulle lægge mig op ad Kurts talemåder og bevægelser. Alt ved ham var meget ujysk og specielt. Hans stil var ’larger than life’, men forestillingen er jo ikke som sådan et portræt af Thyboe, men et portræt af en kultur og et magasin, forklarer Mads Rømer.

- Desuden ønskede jeg ikke, at min måde at spille Kurt på skulle fremstå som en parodi, tilføjer han.

Særlig måde at tale på

Thyboe var både som journalist og sportskommentator kendt for sin særlige måde at tale på. Dels var der lidt aarhusiansk dialekt i sproget, dels blev danske sætninger ofte på staccato-vis skiftet ud med amerikanske – tilsat cykel- eller boksejargon, hvilket nogen fandt krukket, mens andre bare kaldte det karakteristisk.

Mads Rømer har arbejdet meget med den sårbarhed, som lå under alt, hvad Kurt Thyboe foretog sig.

Kurt Thyboe og Tom Bogs taler om den sport, de begge elsker: boksning. Foto: privat,

- Han havde døden som konstant følgesvend, men for ikke at bukke under løftede han ’knokkelmanden’ frem i lyset. Han var som en korkprop, der tog fat i livet på ny - uanset hvor hårdt han blev ramt. Alt det gør, at jeg faktisk kom til at kunne lide ham rimelig meget, selv om jeg aldrig nåede at møde ham.

Nøgen tissemand

Skuespillere er vant til, at roller kan kræve lidt af hvert - også nøgenhed.

- Jeg har ingen problemer med at stå med bar tissemand på scenen. Det har jeg prøvet før, men jeg gør det kun, hvis det giver mening. Og det gør det her. For da Kurt løber tør for argumenter, smider han bukserne i foragt for sin chef. Det kunne ikke være anderledes, fastslår Mads Rømer.