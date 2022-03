Overraskende reaktion

Nederlaget blev taget med et smil hos Con3essions

Lige ved og næsten.

Conf3ssion var bookmakernes favorit, men sangen 'Halleluja' faldt på målstregen, da Reddi og 'The Show' sejrede i Dansk Melodi Grand Prix og derfor skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Torino til maj.

Alligevel var der lutter smil hos det kristne bud.

- Vores fokus har hele tiden været at få vores budskab om kærlighed og fællesskab ud, og det føler jeg virkelig, at vi har opnået, så det er helt sikkert en succes, lød det fra Laura Lindell.

- Men man ville vel også godt have haft Torino med?

- Det ville ikke have været dårligt, men de har også virkelig fortjent det, Reddi, sagde Tobias Callesen, der blev suppleret af Laura.

- De er virkelig, virkelig seje, og jeg har også taget mig selv i at stå og synge lidt for hårdt med, så stemmecoachen sagde 'nu holder du lige en pause'.

- Så det var den rigtige vinder i år?

- Prøv at høre, alle kunne have været den rigtige vinder, og uanset hvad så har vi et fantastisk bud til Eurovision.

Tobias understregede da også, at han stod tilbage som en glad mand.

- Det har været mega fedt, vi har gjort det, vi kom for: At sprede et fedt budskab og holde en kæmpe fest, sagde han, mens Laura kaldte oplevelsen 'fænomenal'.

