Pet Gala: Hvem ligner de?

Stort tøj og lange skrud er altid at finde på en rød løber.

Det var ingen undtagelse ved Pet Gala, som fandt sted i New York mandag. Dog tilsat en god håndfuld pels.

For hunde og katte havde fundet gallatøjet frem for at imitere kendisser fra årets Met Gala, som også fandt sted i The Big Apple, men dog i starten af måneden.

Hvem ligner hunden?

Inspirationen kommer fra Jared Leto, der var klædt ud som Karl Lagerfelds kat Choupette ved årets Met Gala.

Hyldest til Karl Lagerfeld

Hvis du har set billeder fra årets velgørenhedsarrangement Met Gala, ved du nok, at inspirationen til ovenstående outfit kommer fra skuespilleren Jared Leto.

Leto var faktisk selv inspireret af den afdøde modedesigner Karl Lagerfelds kat Choupette.

Menneskearrangementet var nemlig dedikeret til netop ham.

Derfor dukkede flere op i hans designs eller kørte et kattetema, da Lagerfeld åbenbart var helt vild med katte - om ikke andet sin egen mis.

Det gjaldt også sangerinden Doja Cat, som i den grad levede op til sit navn. Hun var gået hele vejen og havde fået fikset ansigtet til lejligheden.

Se Doja Cattene:

Doja Cat levede op til sit navn til årets Met Gala.

Kakerlak stjal showet

Til Met Gala var der ikke kun kattemennesker på den røde løber. En vaske ægte kakerlak havde også fundet vej.

Den tog opmærksomheden og fik spørgsmål fra spøgefulde folk om, hvad den havde taget på og gik viralt.

Men man må sige, at der kun var tale om 15 minuttes of fame, da den endte sine dage med at blive kvast på det røde gulv.

Se de mange billeder:

