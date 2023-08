Pingvin bliver forfremmet

Edinburgh Zoo var mandag omdrejningspunktet for en historisk, men også opsigtsvækkende dag.

Omkring 160 gardere var nemlig trukket i uniformen for at hylde Sir Nils Olav III - en kongepingvin, der har fast residens i den skotske zoologiske have.

Det skriver Euronews.

Og nej - der er ikke tale om et eventyr.

Sådan så det ud, da Sir Nils Olav III blev hyldet i Edinburgh Zoo. Foto: John Linton/Ritzau Scanpix

Forfremmet

Det store fremmøde skyldtes, at kongepingvinen skulle forfremmes fra brigader til generalmajor i det norske forsvar. Nils Olav III bærer også titlen baron af Bouvet-øen.

Dermed har pingvinen opnået den tredjehøjeste rang i det norske forsvar og er samtidig den højest rangerende pingvin i verden, skriver mediet.

Ud over den nye titel er Nils Olav III også maskot for den kongelige garde i Norge.

Født til pragt

Forfremmelsen skal ses som en markering af et tæt samarbejde mellem Skotland og Norge.

Men ellers er kongepingvinen lidt ligesom kongefamilien. Den er nemlig født til opgaven. Den er - som navnet angiver - den tredje i rækken af kongepingviner, der har tjent forsvaret i Norge.

En tradition, der går tilbage til 1961, da den kongelige garde i Norge besøgte Skotland, og løjtnanten Nils Egelien blev bjergtaget af pingvinerne i Edinburgh.

Pingvinerne mindede ham om, når garderne marcherede.

Nils Olav er den tredje i rækken, der har tjent det norske forsvar. Foto: John Linton/Ritzau Scanpix

Lang tradition

Ti år senere fik Edinburgh Zoo igen besøg af nordmændene med ønsket om at adoptere en kongepingvin, som fik navnet Nils Olav - opkaldt efter løjtnanten og dengang kong Olav V af Norge.

Derfor er fuglen fulgt med nordmændene. Og når en pingvin dør, træder den næste i rækken til. Den nye fugl arver også forgængerens titel.

I 1972 blev kongepingvinen maskot og har siden da opnået højere og højere rang.

Som tak sender den kongelige garde hvert år fisk og julekort til pingvinerne i Edinburgh og deres passere.