Pinlig sex-brøler: Afsløret af datter

Til et event på Smukfest beretter tv-værten Anders Breinholt om, hvordan datteren har set ham og hustruen have sex i et sommerhus

Er du nogensinde blevet opdaget, mens du var i fuld sving under lagnerne?

Så er du ikke den eneste.

En tur i sommerhuset og et morgenknald kunne Anders Breinholt berette om fredag aften på Smukfest til eventet 'Let's Talk About Sex'.

Her var Cecilie Beck, Emil Thorup, Mathilde Mackowski, der er stifter af Sinful, samt Anders Breinholt i den varme stol, hvor de skulle debattere alt fra de bedste sexstillinger til bedste steder at dyrke elskov.

Og sidstnævnte emne var det, der fik tv-værten til at fortælle om en historie fra en sommerhustur.

Her kunne den tidligere 'Natholdet'-vært nemlig fortælle om sin ti-årige datter, der fik lov til at nyde hele fornøjelsen, mens Breinholt og konen, Line, havde gang i de intime sager.

- Det er et stille morgenknald. Men lige pludselig kan jeg se, at døren står en lille smule åben, siger han og fortsætter:

- Og så kan jeg se, at hun (Breinholts datter, red.) står med øjne så store som tekopper og med tynd spyt i halsen.

Anders Breinholt afslører, at datteren har set ham og hustruen være godt i gang. Foto: Per Lange

En nyhed, der skal deles

Beklageligvis for parret var de ikke alene på ferie i sommerhuset.

Det viser sig, at Breintholt og hustruen havde venner, som boede i nabohuset. Og de skulle naturligvis også lige have at vide, hvad der foregik i soveværelset.

- Uden at sige noget så løber hun bare ned til vores venner, og så råber hun bare: 'Far og Line ligger og boller', siger tv-værten.

Og i den forbindelse kunne Anders Breinholt også løfte sløret for, at han egentlig bedst kan lide at have lave de sjofle sager om aftenen i stedet for om morgenen.