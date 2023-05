Pladsproblemer: - Det er umuligt

De svenske vindere er formentlig allerede i gang med at tænke tanker om en lokation for Eurovision i 2024, men det kan blive vanskeligt at afholde begivenheden på de største arenaer i hovedstaden

Sverige blev i lørdags det mest vindende land nogensinde i Eurovision sammen med Irland.

Det betyder, at vort broderland næste år skal afholde musikkonkurrencen.

Men skulle man ønske at afholde begivenheden i de allerstørste arenaer i den svenske hovedstad, så får man det svært.

Det skriver norske Dagbladet, der citerer svenske Dagens Nyheter.

At planlægge så stort et show tager lang tid, og derfor er de svenske arrangører formentlig allerede i gang med at tænke over, hvor Eurovision skal placeres.

Senest, svenskerne vandt - også med Loreen - i 2012, blev finalen afholdt i Sveriges tredjestørste by Malmø.

Derfor er det oplagt at antage, at man denne gang vil sætte mere fokus på den dejlige svenske hovedstad.

Loreen blev lørdag den kun anden artist, der har vundet Eurovision to gange. Det skete med hendes 'Tattoo'. Dermed skal svenskerne nu i gang med at finde lokation til næste års konkurrence. Foto: Henning Hjorth

Problemet er bare, ifølge Dagens Nyheter, at både det store multi-stadion Tele2 Arena og det gigantiske fodboldstadion Friends Arena er hjemmebaner og huser kampe for de to stockholmske fodboldhold Hammarby og AIK respektivt.

- Tele2 er en fodboldarena, og det skal den primært bruges til. Vi kan ikke undlade at spille en kvart sæson der, bare fordi der er Eurovision - det er umuligt. Seks uger er en meget lang periode, især i højsæsonen som april og maj, udtaler Mattis Fri - leder af Hammarbys mandlige fodboldhold i den bedste svenske række - til Dagens Nyheter.

Han betoner dog, at han ingen problemer har med Eurovision som koncept.

Sådan ser Friends Arena ud udefra. Her i forbindelse med en fodboldkamp mellem Sverige og Danmark. Foto: Polfoto

Det har chefen for AIK's professionelle fodboldherrer, der spiller på den enorme Friends Arena, heller ikke, men:

- Vi har en aftale med areanen og ønsker at spille alle vores hjemmekampe på naturgræsset på vores egen hjemmebane - ikke på Tele2 Arenas kunstgræs. Punktum!

Her forholder han sig til tesen om, at de tre store fodboldhold i Stockholm måske kunne tænkes at samle sig på ét stadion, så de øvrige var ledige i Eurovision-perioden.

Stockholm Live, der er operatør for begge de store arenaer, er mindre afvisende, om end ikke videre konkrete:

- For Tele2 arena og Friends Arena falder Eurovision midt i en fodboldsæson. Vi vil gå i dialog om, hvornår Eurovision ønsker adgang, og planlægge omkring andre arrangementer. Mere end det er svært at sige.

Tele2 Arena kan bruges til mange ting, da det er en såkaldt multiarena, men i april og maj spilles her altså fodbold. Her dog fra VM i håndbold i januar i år samme sted. Foto: Ritzau Scanpix

