Planen er klar: De skal afsted

Eurovision vil have, at deltagerne fra alle 41 lande skal optræde live på scenen i Rotterdam til maj

Eurovision har længe kæmpet hårdt for at undgå, at dette års udgave af Eurovision Song Contest ikke ender med at blive aflyst, som det skete sidste år.

Der har derfor længe været arbejdet med både en plan A, B, C og endda D.

Det lyder nu til, at Eurovision har besluttet sig for dele af showet. Deltagerne skal optræde i Rotterdam.

Igangsætter plan B: Det skal afholdes!

Det siger Eurovisions executive supervisor, Martin Österdahl, i interview med BBC-podcasten 'Newscast'.

Ifølge NME fortæller Matin Österdahl, at det er nødvendigt, at deltagerne optræder i Rotterdam. Han forholder sig desuden også til eventuelle rejserestriktioner over for deltagerne.

'Dette er ikke en ferietur, der er rent faktisk et job, der skal gøres,' siger Österdahl ifølge NME.

Der havde ellers tidligere været snakket om, at deltagerne skulle optræde fra deres eget hjemland.

Stadig tvivl om tilskuere

Dansende, glade mennesker, der vifter med flag, er et af kendetegnede ved det store show, men som det ser ud nu, er det endnu ikke besluttet, om der kommer til at være tilskuere til stede i Holland.

'Forhåbentligt vil der være noget publikum. Det gør en stor forskel for showets atmosfære, hvis der er nogle folk til stede,' siger executive supervisior Martin Österdahl.

Det danske Melodi Grand Prix løber af stablen på lørdag kl. 20 på DR1.



