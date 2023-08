Politiet med bøn på Smukfest

Skal man enten køre hjem fra Smukfest eller hente sine børn på festivalen søndag, skal man være forberedt på trafik.

Sådan lyder det fra Sydøstjyllands Politi søndag formiddag. Derfor har politiet en klar opfordring til de trafikanter, der skal til eller fra Bøgeskoven på festivalens sidste dag.

- Vores appel er altid at følge skiltningen. Der er ligger nogle gode tanker bag fra festivalledelsen og fra både os og Færdselsstyrelsen med flere års erfaring i bagagen, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen og fortsætter:

- Man blive guidet rigtig godt, hvis man for eksempel skal finde hen til parkeringen ved campingområderne, og man kan sige, at jo flere der efterkommer reglerne, desto bedre forløber trafikken. Hvis folk begynder at gøre noget andet, så kan der opstå kø.

Den værste færdselsdag er dog ifølge politiet overstået, nemlig onsdag, hvor festivalpladsen åbner, og musikken begynder.

Rolig festival

Med festivalens afslutning i sigte, kan politiet også allerede nu konkludere, at det har været en usædvanlig rolig festival set gennem deres briller.

- I det forløbne døgn har vi ikke haft nogen verificerede voldsanmeldelser, ligesom vores narkoindsats med hunde kun har resulteret i en enkelt sag, hvor en person er sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen.

- Er jeres indsats den samme som tidligere år?

- Det er den faktisk. Vi har mange forskellige politiindsatser hen over hele ugen. I begyndelsen er det rigtig meget færdsel, særligt søndag er en stor dag, når Kærligheden åbner.

- Når festivalen starter, begynder vi at have patruljer og civilindsats på pladsen, og vi har en kommandocentral derude, som koordinerer de forskellige indsatser, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Smukfest afvikles i Skanderborg frem til sent søndag. Ifølge festivalen er der hver dag 60.000 mennesker samlet på pladsen i Bøgeskoven.

