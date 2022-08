Politiet med godt nyt: Bedre end forventet

Festen brager lørdag aften fortsat løs på Rådhuspladsen i København, hvor et hav af mennesker klædt i alle regnbuens farver dagen igennem har fejret Pride.

Men selvom antallet af deltagere i årets parade ifølge arrangørerne har været historisk højt, er alt hidtil forløbet uden de store udfordringer.

Sådan lyder meldingen fra Københavns Politi lørdag aften.

- Vi har masser af politi dernede stadigvæk, som er meget synlige i deres gule veste, men der er ikke det store at berette, ud over at det forløber festligt og farverigt, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard til Ekstra Bladet.

Politiet er talstærkt til stede under Pride i København. Foto: Per Rasmussen

Færre end tidligere

Han oplyser, at politiet alligevel har været talstærkt til stede hele dagen for at sikre tryghed for de mange deltagere, og særligt hadforbrydelser har været i fokus for ordensmagten.

Men heldigvis har der ikke været meget at lave for politiet på den front.

- Vi kan se på de anmeldelser, der er kommet, at der ikke har været lige så meget som tidligere, og jeg tror, det kan være på grund af den meget store synlighed, vi har. Det giver noget tryghed blandt deltagerne i Priden, at der er så meget politi, fordi det nok også afholder nogle fra at udtrykke sig verbalt i en uheldig retning, hvis der står en betjent ved siden af, siger Jesper Bangsgaard.

- Hvilke anmeldelser har I fået om hadforbrydelser?

- Vi har fået en anmeldelse om, at der er blevet skrevet på bagsiden af en toiletdør, altså hærværk forbundet med hadforbrydelse. Så har vi fået to anmeldelser om, at der er blevet råbt efter folk, og så er der en enkelt anmeldelse om vold. Men det er sket i yderkanten af politikredsen, så vi er ikke sikre på, at det kan forbindes til Priden. Men det er en hadforbrydelse, det er der ingen tvivl om, siger Jesper Bangsgaard.

Politiet opfordrer da også fortsat til, at man henvender sig, hvis man er vidne til eller udsættes for hadforbrydelser.

- Hvis man oplever hadforbrydelser, skal man anmelde det til politiet. Det bedste er at tage fat i en betjent, hvis man ser en i nærheden. Frem til klokken 21 har vi åbent på politistationen på Hovedbanegården, hvor vi også tager imod anmeldelser, og ellers kan man altid ringe efter en patrulje, siger Jesper Bangsgaard.

