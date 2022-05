Politiet undersøger forhold på Herlufsholm

Politiet går nu ind i sagen om Herlufsholm og vil undersøge en række forhold i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor en række elever har beskrevet eksempler på vold, krænkelser og overgreb som en del af hverdagen på den anerkendte skole.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil i den forbindelse undersøge, om nogle af de episoder, der nævnes i dokumentaren, kan være overtrædelser af straffeloven.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi ser udsendelsen grundigt igennem, og hvis vi vurderer, at der er hændelser, hvor straffeloven kan være overtrådt, så vil vi indlede en efterforskning, siger politiinspektør Kim Kliver.

Mikkel Kjellberg er fortid på skolen som konsekvens af afsløringerne om Herlufsholm. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Desuden opfordrer politikredsen til, at såvel nuværende som tidligere elever henvender sig til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvis de ønsker at anmelde, at de har været udsat for strafbare forhold - eksempelvis voldsepisoder eller psykisk vold under deres ophold på Herlufsholm Skole.

Undersøgelsen sker på baggrund af, at Herlufsholm Skole har indgivet en politianmeldelse på baggrund af TV2-dokumentaren.

Det oplyser skolens bestyrelse i en pressemeddelelse.

- Bestyrelsen og ledelsen mener, at politiet bør undersøge, om der er et eller flere tilfælde, der skal undersøges nærmere, lyder det.

Har fået flere konsekvenser

Dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' har allerede fået flere store konsekvenser, efter den havde premiere torsdag i sidste uge.

Lørdag meddelte bestyrelsen, at rektor Mikkel Kjellberg var blevet fyret som konsekvens af afsløringerne i dokumentaren.

Samtidig offentliggjorde de en ny handlingsplan for skolen, hvor den omdiskuterede præfekt-ordning blandt andet blev afskaffet.

Du kan læse mere om den nye handlingsplan herunder:

