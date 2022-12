Politiken undskylder for falsk debatindlæg

Politikens opinionsredaktør, Lotte Folke, undskylder for, at mediet bragte 24syvs falske debatindlæg

Et debatindlæg skrevet af en dværg, som var ked af, at DR's julekalender fremstiller dværge som mytiske væsner, rørte Lotte Folke, som er redaktionschef for Opinion hos Politiken

Problemet var bare, at debatindlægget ikke var skrevet af en dværg, der var ked af det, men derimod en journalist fra mediet 24syv, der ville finde ud af, hvor svært det er at få udgivet et debatindlæg under dække af at være en anden. Stuntet skete i radioprogrammet 'Danmarks Mindste Nyheder'.

Nu undskylder Lotte Folke for, at Politiken i weekenden bragte debatindlægget.

'Vi har bragt et falskt debatindlæg. Det er nærmest et brud på buddet på den allerførste side i lærebogen for en journalist: Man skal gøre alt for at sikre, at det er sandheden, der kommer i avisen,' indleder Lotte Folke i en lang undskyldning på Politikens hjemmeside.

Samtidig beklager hun, at læserbrevet er blevet bragt. For selvom hun synes, det var rørende, var det stadig falsk.

Politikken er dog ikke den eneste avis, der er blevet udsat for et falsk debatindlæg.

Også Jyllands-Posten bragte et uægte debatindlæg forfattet af 24syv. Det omhandlede julekalenderen 'Jul på Vesterbro'.

Det har Jyllands-Posten dog ikke undskyldt for. Jyllands-Postens debatredaktør, Henrik Højgaard Sejerkilde, kritiserer derimod 24syvs arbejdsmetode for ikke at være særlig presseetisk korrekt.

