Politiker reagerer på event-kongens millioner: - Det er noget svineri

Venstre: - Andre kunne bruge pengene

Kulturordfører i Venstre, Jan E. Jørgensen, mener, at pengene kunne være gået til noget bedre.

- Først og fremmest synes jeg, at det er vildt provokerende, at nogen kan finde på at søge om penge til sådan noget pjat, når der er et helt kulturliv, som er nødlidende og i den grad kunne have haft brug for pengene, og det kunne have givet noget 'value for money', i stedet for at det skal gå til at finansiere Peter Bindners privatøkonomi.

- Skal reglerne strammes?

- Det er mig bekendt allerede i gang i kulturministeriet, at man arbejder på at sikre sig, at noget tilsvarende ikke kan gentages.

- Er det på baggrund af den her sag, man gør det?

- Ja, det er det.

- Jeg vil jo rigtig gerne have, at vi ikke får et kontrolregime, hvor folk skal indsende tusindvis af dokumenter for at få støtte, men det kræver jo så også, at der kan slås ned på misbrug. Vi har jo firdoblet straffen for svindel med coronamidler, og det burde jo afholde folk fra svindel, siger Jan E. Jørgensen.

'Ude af proportioner'

Han understreger, at Peter Bindner ikke er dømt for noget, og at han selvfølgelig skal have sin dag for retten, hvis det ender i en retssag.

- Jeg siger ikke, at han har svindlet, for det er jo noget, en domstol må afgøre. Men det ville være virkelig godt med et system, som kan sikre, at man ikke skal bruge mange administrative kræfter på kontrol, men at truslen om straf var tilstrækkelig.

- Jeg ved som sagt heller ikke, om han overhovedet har gjort noget ulovligt - jeg kan bare se, at det virker fuldstændig ude af proportioner at sende så mange penge efter noget, som er så fattigt som det, han har disket op med.