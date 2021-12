Pony-poet vinder

Hyp hyp, motherfuckers.

Sådan vrinskedes det hardcore slogan i digteren Molly Balsbys prisvindende debut, Ponyprivilegiet.

Og samme bramfri, poetiske stemme vil fremover være at finde i Ekstra Bladets spalter.

Den unge prisvindende poet har nemlig vundet den konkurrence, som avisen i november udskrev for at finde en ny litteraturanmelder.

Opdraget til konkurrencen lød; skriv en anmeldelse af digteren Søren Ulrik Thomsens seneste essaysamling.

Her kan du læse Molly Balsbys debut anmeldelse af Søren Ulrik Thomsens reflekterede erindringsessay 'Store Kongensgade 23'.

Foto: Henning Hjorth

Om sin nye rolle, siger Molly Balsby:

- Jeg har en ambition om at noget af den smalle litteratur igen skal have en plads i Ekstra Bladet, men jeg er opmærksom på, at der også skal være plads til Jussi og Knud Romer. Derudover ønsker jeg også at udfordre den konsensus, der til tider opstår i den danske anmelderstand- Jeg kender bladets historie og litterære arv, men jeg skal ikke være en ny Poul Borum, siger hun og fortsætter:

- Men forhåbentligt kan jeg komme med en ny stemme fra en anden generation. Jeg er selv en ​ret intuitiv læser, og jeg mener ikke, at man partout skal vise, at man kender hele litteraturhistorien i sine anmeldelser. Jeg ønsker at skrive tilgængelig og humoristisk litteraturkritik, siger Molly Balsby om sin nye rolle som anmelder.

- Hvad læser du selv i øjeblikket?

- Lige nu læser jeg 'Kør din plov over de dødes knogler' af Olga Tokarczuk. Ellers har min største læseoplevelse i år nok været svenske Tone Schunnesons 'Dagene, dagene, dagene', om en afdanket influencer, der er broke og fylder fyrre, det er vild kapitalismekritik uden at prædike.

28-årige Molly Balsby er uddannet fra Forfatterskolen og Københavns Universitet, og vandt både Munch-Christensens Debutantpris og Det Danske Akademis Debutantpris for sin debut.