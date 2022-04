Praktikanter anklager DR-vært for grov og nedværdigende adfærd

Én af DR’s profilerede værter, Esben Kjær, beskyldes nu for i årevis at have krænket og overfuset især yngre praktikanter, som har været tilknyttet programmet 'Bagklog' på P1.

Det kan 24syv afsløre efter at have talt med 12 personer, der har været praktikanter på programmet i perioden mellem 2016 og 2022. Ti af de tidligere praktikanter tegner tilsammen et billede af en arbejdsplads, hvor værtens voksen-skældud, vredesudbrud og nedladende kommentarer var en del af dagligdagen. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter.

- Man får helt sikkert skældud én gang om ugen. Og især hvis han blev stresset. Så var det ens skyld, at noget var blevet forsinket, selvom man er to om ansvaret for at lave hans radioprogram. Jeg har aldrig prøvet noget lignende på nogen arbejdsplads, at man bliver skældt ud på den måde, fortæller en tidligere praktikant, som ikke ønsker at stille op med navn.

Råbte ad praktikant foran kolleger

Også tidligere praktikant Karoline Balstrøm har oplevet, at Esben Kjær flere gange har haft svært ved at styre sit temperament, råbt ad hende og kaldt hende dum, mens andre kolleger var i nærheden.

Efter knap to måneder på 'Bagklog'-redaktionen fik hun afbrudt sin praktik i februar 2022. Siden har hun fået psykologhjælp, som DR har betalt.

- Jeg blev meget hurtigt meget klar over, at det her var noget, jeg kunne forvente. At det her var ikke enkeltstående episoder, som kom en gang imellem. Det var noget, jeg kunne regne med stort set hver eneste gang, jeg havde leveret noget, fortæller tidligere praktikant Karoline Balstrøm.

KU: Det skal ophøre øjeblikkeligt

På Københavns Universitet kalder Jesper Koppel, som er praktikantvejleder for de studerende på Film- og Medievidenskab, DR-værtens opførsel for 'helt uacceptabel'.

- Det er en regulær krænkelsesadfærd, som der skal gribes ind over for. Vi skal være 100 procent sikre på, at den adfærd, som Esben Kjær har udvist over for praktikanterne, ophører øjeblikkeligt, siger Jesper Koppel.

Situationen er så alvorlig, at universitet i februar 2022 besluttede, at det populære radioprogram ikke må få flere praktikanter fra Film- og Medievidenskab, før P1-ledelsen har garanteret, at krænkelserne ikke gentager sig.

Esben Kjær erkender svigt

Esben Kjær ønsker ikke at udtale sig til 24syv. I et Facebok-opslag fra onsdag formiddag kalder DR-værten sin egen opførsel for 'et kollegialt svigt'.

'Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det har vist sig at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen. Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der er berørt. I havde fortjent bedre,' skriver Esben Kjær, hvor han også skriver, at ansvaret er hans eget.

Esben Kjær skriver dog også i opslaget, at han har en 'anden oplevelse' af de konkrete episoder, der beskrives af praktikanterne.

I opslaget tilføjer han, at han sammen med sin chef for et par måneder siden traf 'en række foranstaltninger', der vedrører både tone, arbejdsmiljø og ressourcer for at undgå, at lignende oplevelser gentager sig fremover.

DR: Adfærden falder uden for vores kodeks

DR’s ledende redaktionschef for Kultur, Musik og Debat, Gustav Lützhøft, anerkender, at der på baggrund af flere af praktikanternes fortællinger kan være tale om krænkende adfærd fra Esben Kjærs side.

- I DR har vi et adfærdskodeks for den adfærd, vi gerne vil have, at der skal være på arbejdspladsen. Og jeg er sådan set enig i, at de oplevelser, som de praktikanter, jeg har været i kontakt med, har oplyst mig om, falder uden for vores adfærdskodeks. Og dermed er de jo pr. definition krænkende, siger Gustav Lützhøft.

Ifølge DR’s adfærdskodeks er det blandt andet vigtigt, at medarbejdere 'behandler, tiltager og omtaler hinanden med respekt'. Som medarbejder skal man desuden holde 'en konstruktiv og respektfuld' tone, også når man har noget kritisk at sige.