Praktikanter krænket af DR-vært: Nu lukker de ned

'Bagklog' på P1 kommer ikke til at modtage praktikanter i den nærmeste fremtid efter klager over DR-vært Esben Kjærs opførsel

DR's profilerede vært, Esben Kjær, beskyldes for i årevis at have krænket og overfuset især yngre praktikanter, som har været tilknyttet programmet 'Bagklog' på P1.

Det kan kulturprogrammet Babylon på 24syv afsløre efter at have talt med 12 personer, der har været praktikanter på programmet i perioden mellem 2016 og 2022. Ti af de tidligere praktikanter tegner tilsammen et billede af en arbejdsplads, hvor værtens voksen-skældud, vredesudbrud og nedladende kommentarer var en del af dagligdagen. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter.

Værtens adfærd har da også fået konsekvenser for ansættelsen af praktikanter på programmet.

Til Ekstra Bladet fortæller praktikantvejleder på Københavns Universitet Jesper Koppel, at man ikke ønsker at genoptage samarbejdet med den pågældende redaktion, før det kan sikres, at arbejdsmiljøet er bedre.

- Vores aftale er, at Gustav (Lützhøft, red.) kontakter os, når de er klar til at tilbyde et arbejdsmiljø, som de studerende kan være i. Vi sender kun praktikanter derhen, hvis de kan garantere, at den adfærd ikke gentager sig, lyder det.

Esben Kjær har undskyldt over for dem, der har følt sig påvirket af et dårligt arbejdsmiljø på hans redaktion. Foto: Ritzau/Scanpix

Det styrer DR

Praktikantvejlederen vil dog ikke sætte ord på, om han mener, opførslen burde resultere i en fyring af DR-værten.

- Det er noget, DR må afgøre. Generelt har vi et godt samarbejde med huset. Hvordan de vælger at sanktionere, det må være op til dem. Jeg har bare sagt, at de ikke skal ringe, før de er 100 procent sikre på, at det her ikke sker igen.

Hos DR er man dog helt sikre på, at hændelserne ikke behøver resultere i voldsomme konsekvenser.

Det fortæller DR’s ledende redaktionschef for Kultur, Musik og Debat, Gustav Lützhøft til Ekstra Bladet.

- Når nogen bryder det kodeks, så er det naturligvis alvoligt. Men vi har altid andre muligheder end fyring og bortvisning. Når vi har defineret de spilleregler, vi har, er det for at gøre op med en hård tone, der tidligere har været kendetegnet i mediebranchen. Det betyder ikke, at vi kyler alle ud, der træder lidt udenfor. Men vi kan konstatere at adfærdskodeks virker, idet ledelse såvel som medarbejdere nu kan agere ud fra det.

- Så du mener ikke, der er tale om en så slem sag i dette tilfælde?

- Det vil jeg ikke gradbøje. Det er alvorligt, når nogen overtræder reglerne, men vi har mange værktøjer at arbejde med.

Ikke en falliterklæring

De mange henvendelser om værten har dog resulteret i, at Gustav Lützhøft har besluttet, at man på 'Bagklog' ikke vil modtage praktikanter i den nærmeste fremtid.

- Vi har haft en god og konstruktiv dialog med KU. De har sagt, at de ikke vil sende praktikanter til lige netop denne redaktion, og vi har sagt, at vi ikke vil modtage.

- Er det ikke en falliterklæring, at I ikke vil modtage praktikanter, fordi arbejdsmiljøet ikke er godt nok?

- Sådan kan du ikke udlægge det. Lige nu skal der ro på situationen, og vi har besluttet, at der ikke skal være praktikanter på redaktionen lige nu. Hvordan fremtiden bliver, kan jeg ikke sige noget om.

Hvordan 'Bagklog' igen skal blive et sikkert arbejdsmiljø for praktikanter vil redaktøren heller ikke udtale sig om.

- Det vil jeg ikke komme ind på, det er noget, vi arbejder med internt på redaktionen, lyder det.

- Kommer Esben Kjær til at have kontakt med praktikanter i fremtiden?

- Det har jeg ikke truffet en beslutning omkring. Vi må se tiden an.

