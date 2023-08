Pride bekræfter: Ramt af stort cyberangreb

Copenhagen Prides hjemmeside er blevet lagt ned af et omfattende cyberangreb

Det skete sidste år, og nu er den gal igen.

Hjemmesiden for Copenhagen Pride, som blev skudt i gang lørdag, er blevet ramt af et såkaldt DDoS-angreb - også kendt som et overbelastningsangreb.

Det bekræfter kommunikationschef Mariya Staugaard over for Ekstra Bladet søndag morgen.

- Der er tale om et cyberangreb på hjemmesiden. Vi har allerede i går aftes blokeret over 200 IP-adresser, så det er et omfattende angreb, der er større end sidste år, siger hun.

Arbejder på sagen

I fjor skyldtes nedbruddet også et DDoS-angreb. Copenhagen Pride ved endnu ikke, hvem der står bag angrebet på hjemmesiden, som i skrivende stund fortsat er nede. Det har den været siden lørdag eftermiddag.

Copenhagen Pride Parade finder sted på lørdag. Her et billede fra sidste års parade. Foto: Per Rasmussen

Arrangørerne af den mangfoldige fest arbejder dog på højtryk på at løse problemet.

Annonce:

- Vi overvejer, om vi skal inddrage nogen, der ved mere om det specifikke problem. Men vi arbejder på at løse problemet, og vi forventer også, det kommer til at ske på et tidspunkt, siger Mariya Staugaard.

Kan ikke trues til stilhed

Pride-fejringen finder sted hele ugen og kulminerer med en parade lørdag. Og festlighederne fortsætter ufortrødent.

- Det er selvfølgelig frustrerende, og det er da også bekymrende. Men det lægger ikke en dæmper på Pride-humøret. Tværtimod.

- Der er ingen, der skal true eller mobbe os til stilhed. Vi har vores program i vores app, på sociale medier og andre steder. Så vi er ved godt mod, siger kommunikationschefen.