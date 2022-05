Det var på mange måder en bemærkelsesværdig sejr, Ukraine hev hjem i 2022-udgaven af Eurovision Song Contest.

Aldrig har et land i krig vundet konkurrencen, og aldrig har en nation fået så mange stemmer af seerne i Eurovisions 66 år lange historie.

Men det vil formentlig hænge fast i fortællingen, at Kalush Orchestra ikke vandt, fordi gruppen havde den bedste sang, men netop fordi Ukraine er i krig - besat af Rusland.

- Jeg har selvfølgelig sympati for sejren, siger Simon Falk, der er Eurovision-ekspert og journalist på fanmediet Good Evening Europe.

- Men jeg vil også kalde det for problematisk for konkurrencen, hvis vi fremadrettet skal have den afgjort på baggrund af, hvad der sker rundt om i Europa, siger han og fortsætter.

Splittet

- Jeg er dog realist nok til at se, at det ikke kunne være anderledes i år. Og igen jeg har en enorm sympati for Ukraine, men jeg er samtidig splittet. Efter min mening skal den bedste sang vinde. Det er vel det, der er meningen med en sangkonkurrence, siger Simon Falk til Ekstra Bladet.

Simon Falk har overværet både shows og prøver i Torino. Privatfoto

Det var juryerne fra de 40 lande, der startede med at give point under lørdag aftens finale. Her var England vinder og Ukraine nummer fire.

Men så kom seerne på banen, og her var der ingen tvivl.

Ukraine skulle vinde årets Eurovision. Det krigsramte land fik hele 439 ud af 460 mulige. Det er rekord for antallet af seerstemmer i hele konkurrencens historie.