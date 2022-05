Racistisk meme florerede på Herlufsholm

Bestyrelsen og tidligere rektor på Herlufsholm blev ikke kun bekendt med materiale, der kunne vise systematisk mobning. Der florerede også et antisemitisk meme, der gik rundt mellem eleverne og præfekterne på skolen

Den seneste måned er Danmark blevet bekendt med strukturel mobning og ydmygelser på kostskolen Herlufsholm.

Noget kunne dog tyde på, at mobberiet også kan have haft en racistisk karakter.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i en lang række dokumenter hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der blandt andet indeholder beskrivelser af videoer af særdeles grov og ydmygende karakter, som førte til bortvisning af flere elever.

Ud over videoer, der allerede er blevet omtalt i blandt andet TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', viser dokumenterne, at skolen som led i en bortvisningsag har beskrevet indholdet af et såkaldt 'meme' af antisemitisk karakter, der har floreret på skolen.

Memet er et skærmbillede fra en af flere videoer, som skolen vurderer er foregået i et omklædningsrum, hvor en elev bliver groft ydmyget med sine fødder tapet sammen, mens en bruser bliver tændt, så offeret bliver våd.

På billedet ser man eleven blive slæbt ud omklædningsrummet med teksten: 'FAT JEW DRAGGED TO GAS CHAMBER, 1944 COLOROZED.'

Ekstra Bladet har ikke set det egentlige billede, men kan beskrive, hvordan skolen selv beskriver dem som led i en bortvisningssag.

Torben von Lowzow er bestyrelsesformand på Herlufsholm. Han har blandt andet været med til at hyre og fyre tidligere rektor Mikkel Kjellberg. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Ikke en del af handlingsplan

Det fremgår desuden af sagsakterne, at det antisemitiske meme sammen med videoer fra omklædningsrummet florerede blandt elever i en snapchatgruppe, og at offeret syntes, at ydmygelserne og delingen var 'meget ubehagelige'.

Han betragtede i starten de fire involverede som venner, men da han ikke var dansktalende på daværende tidspunkt, så havde han svært ved at afkode, hvor grænsen gik, 'grundet sprogbarriere, kulturforskelle og uvidenhed'.

Skolens beskrivelser af videoerne.

Fire elever blev bortvist, efter at skolen fik kendskab til episoderne.

7. maj i år kom der en pressemeddelelse fra Herlufsholms bestyrelse. I pressemeddelelsen fremgår det, at Herlufsholm kommer med en handlingsplan, 'der skal føre til et nyt Herlufsholm'.

I pressemeddelelsen bliver en mulig racistisk kultur ikke nævnt, selvom bestyrelsen kender til memet.

Bestyrelsesformand på Herlufsholm Torben von Lowzow er kommet med en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

