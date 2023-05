Rammer den helt skævt: 'Årets værste vokalpræstation'

Eurovision-ekspert for stort medie revser danske Reiley baseret på sangerens præstation under prøverne, hvor han ikke ramte tonerne. DR roser samme prøver, mens dansk vokalcoach maner til ro

Der er lagt op til en gyser i torsdag aftens semifinale 2 i Eurovision, hvor det danske indslag med færøske Reiley i spidsen flere steder er tippet til at være lige på vippen til ikke at komme med i den store finale lørdag.

Eksempelvis ligger Danmark hos det store Eurovision-medie Eurovisionworld.com til at blive placeret som nummer 10 i semifinalen.

Det vil betyde, at vi kun lige akkurat sniger os med i det fine selskab.

Gør vi det, bliver der dog tale om et rent lykketræf.

Det mener i hvert fald svenske Aftonbladets Eurovision-ekspert og skribent Tobbe Ek, der i et fast indslag - Schlager Bloggen - hos mediet har anmeldt alle indslagene i semifinale 2 baseret på prøverne onsdag.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt Reiley om de falske toner til prøverne onsdag, men han 'passer på sig selv' og har aflyst flere interviews - bl.a. med Ekstra Bladet - i dag. Foto: Henning Hjorth

Under overskriften 'Danske Reiley står for årets værste sangpræstation hidtil' revser han det danske bidrag, men ikke mindst sangeren bag:

'Altså Danmarks Reiley har årets absolut værste præstation sangmæssigt. Det lyder så dårligt, at man føler kollektiv skam. Jeg tror ikke, han rammer en eneste tone. Lyder det så dårligt her, så må han være chanceløs i morgen aften', skriver han.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

TikTok-video florerer

Og noget tyder da også på, at 25-årige Reiley kan have svært ved at ramme vokalen korrekt hver eneste gang.

Siden han vandt Dansk Melodi Grand Prix i Næstved 11. februar, er han rejst Europa rundt med 'Breaking My Heart' for at promovere sit bidrag til Eurovision Song Contest.

Det bragte ham blandt andet til Madrid, hvor der florerer et klip på det store sociale medie TikTok, hvor han langt fra synger rent.

Du kan høre Reileys bekymrende præstation her.

God sanger

Susanne Ørum, der er sanger og vocalcoach, og som selv to gange har stået på scenen ved Eurovision som korsanger, maner dog til besindighed.

- Jeg synes ikke, det er fair at dømme en sanger ud fra et TikTok-klip, selvom jeg godt kan høre, det ikke lyder 100 procent perfekt. Vi ved ikke, hvordan hans lydforhold var på scenen eller i hans ører, men jeg kan se, at han i løbet af første vers tager hånden op til sit øre tre gange, så noget kan tyde på, han ikke har den lyd, han har brug for, siger hun.

Ørum fortsætter:

- Da han sang live i Dansk Melodi Grand Prix, sad det lige i skabet, så han har jo allerede bevist, han er en god sanger. betoner Susanne Ørum.

'Det lyder så dårligt, at man føler en kollektiv skam. Jeg tror ikke, at han rammer en eneste tone. Og der dukkede en tv-fotograf også op på scenen i flere sekunder. Hvis det lyder så slemt i morgen aften, må han være uheldig', revser svensk avisskribent om de danske prøver onsdag. Foto: Henning Hjorth

