Rapport: Lærere på Herlufsholm har skabt utrygt læringsmiljø

Enkelte lærere på kostskolen Herlufsholm har været med til at skabe et utrygt læringsmiljø for eleverne.

Det konkluderer en trivselsundersøgelse lavet af konsulenthuset Nordic Learning, som TV 2 har fået delvist aktindsigt i. Det skriver mediet.

- I undervisningen beskrives dette at forekomme ved utryghedsfremmende og ydmygende kommunikation, hvor eleverne kan føle sig dumme, hvis de eksempelvis ikke svarer rigtigt på stillede spørgsmål, står der i rapporten.

Undersøgelsen blev bestilt af Herlufsholm tilbage i november 2021 og skal have ligget klar siden juni i år. Skolen ville dog læse rapporten igennem, inden den skulle offentliggøres.

Det er den ikke blevet endnu.

'Uacceptabelt'

Den konstituerede rektor på skolen, Martin Arvedlund, hæfter sig primært ved, at undersøgelsen viser, at langt størstedelen af eleverne er tilfredse med at gå på skolen.

Men hvis det er tilfældet, at lærerne ydmyger eleverne på den måde, det bliver beskrevet, så er det 'uacceptabelt', siger han til mediet.

- Det har fortsat vores store bevågenhed at sørge for, at sådanne ting ikke sker. En god og tillidsfuld relation mellem lærere og elever er en forudsætning for trivsel og læring, skriver han i et skriftligt svar til TV 2.

I rapporten fremgår der ikke konkrete eksempler på den utryghedsskabende kommunikation. Men ifølge undersøgelsen har en forælder særligt langet ud efter en konkret lærer.

Påstået seksuelt forhold mellem elev og lærer

Ifølge forælderen har den pågældende lærer udvist truende og voldelig adfærd overfor eleverne ved at have skubbet nogle af dem op i en krog og sparket flere over skinnebenet.

En lærer skal også have indledt et seksuelt forhold til en elev, siger forælderen i rapporten.

Herlufsholm har undersøgt påstandene, men da anmeldelserne har været anonyme, har det ikke været muligt at få det bekræftet.

Nordic Learning opfordrer på baggrund af undersøgelsen alligevel skolen til øjeblikkelig handling på grund af sagens alvor.

Herlufsholm har i det hele taget været i søgelyset i år efter en TV 2-dokumentar, hvor flere elever stod frem med historier om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser.

Det er rapporten også delvist med til at bakke op om.

Den viser nemlig, at 20 procent af de mandlige dagelever har oplevet mobning eller anden form for grænseoverskridende adfærd 'meget tit'. Det gælder for 7,4 procent af de kvindelige elever.