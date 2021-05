Rasende seere: 'De burde skamme sig'

Rørt Tøpholm: - Det har ramt mig

Det er ikke gået Ole Tøpholms næse forbi, at der har rejst sig en 'Få Ole Tøpholm tilbage'-bevægelse.

- Jeg vidste godt, at jeg havde en fin lille fanskare, der godt kunne lide mig som kommentator. Men at det er så mange mennesker, der reagerer på det, overrasker mig, siger han til Ekstra Bladet.

Ud over de mange kommentarer under Ekstra Bladets live-dækning af Eurovision, har Ole Tøpholm de seneste dage selv modtaget et hav af beskeder fra folk, der savner ham.

- Det er meget rørende. Det er dejligt at vide, at jeg har betydet noget for folk – eller at det har betydet noget for dem, det jeg har lavet.

Mange har skrevet til Tøpholm for at fortælle om deres Grand Prix-traditioner, som han har været en del af uanset, hvordan det er gået Danmark.

- Det er især unge, der skriver til mig. Nok fordi de er vokset op med mig bag mikrofonen. Så de har det på samme måde med mig, som jeg havde det med Mylle.

Det er første gang i 15 år, at Ole Tøpholm ikke er til stedet under Eurovision Song Contest.

- Jeg må sige, at det er super mærkelig at sidde i sofaen og se det. Det har ramt mig hårdere, end jeg havde regnet med. Faktisk gjorde det ondt at se Eurovision torsdag aften, siger Ole Tøpholm.