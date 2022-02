Raser: - Det giver INGEN mening

Torsdag meddelte EBU, European Broadcast Union, at Rusland ikke bliver udelukket fra Eurovision i maj trods deres invasion af Ukraine.

Det sker med henvisning til, at Eurovision er en 'apolitisk kulturel begivenhed, som samler nationer og fejrer forskellighed igennem musikken'.

Den udmelding vækker kritik fra flere kanter.

Svenske SVT (Sveriges Television) har eksempelvis fordømt EBU's beslutning og bedt dem om at smide Rusland på porten.

- EBU må gentænke deres beslutning. Jeg sympatiserer med grundtanken omkring Eurovision som et apolitisk arrangement. Men situationen i Europa er ekstremt alvorlig med Ruslands invasion af Ukraine. Det går over alle grænser. Vi har opfordret EBU til at ændre deres beslutning og følge udviklingen meget tæt, lyder det fra Hanna Stjärne, der er administrerende direktør i SVT.

Ole Tøpholm var i mange år fast kommentator under Eurovision for DR. Sidste år måtte han dog takke af. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Giver ikke mening

Den danske Eurovision-ekspert Ole Tøpholm tilslutter sig SVT's udmelding.

- Jeg synes ikke, EBU's udmelding giver mening. De har ret i, at Eurovision ikke har noget med politik at gøre. Men det giver ingen mening, at de hårde restriktioner, som nu bliver pålagt Rusland af EU, ikke også gælder på kulturområdet, siger Tøpholm, der i årevis har kommenteret Eurovision for DR, til Ekstra Bladet.

Han håber da også, at DR følger trop.

- Nu har SVT taget debatten op, og jeg håber, DR følger efter, så vi som et samlet Norden kan stemme for, at Rusland bliver smidt på porten, for det her hører ingen steder hjemme.

Gruppen Manizha repræsenterede Rusland ved sidste års Eurovision. Foto: Getty Images

Blev udelukket for mindre

Ole Tøpholm henviser til, at et land tidligere er blevet udelukket fra Eurovision for meget mindre.

- Belarus (Hviderusland, red.) blev udelukket sidste år af EBU, fordi deres stats-tv ikke stemte overens med de værdier, man har i EBU, og jeg synes, man må stille spørgsmålstegn ved, om russisk stats-tv lever op til det. Det vil jeg ikke mene. Belarus blev smidt ud for noget, der var meget mindre. Det giver ingen mening.

- Hvor stor tænker du, sandsynligheden er for, at DR vælger at gå ind i den her debat?

- Jeg har aldrig hørt, at DR har ytret sig politisk. Jeg er rimelig sikker på, at hvis Rusland bliver udelukket i sportsregi, så vil EBU også følge efter, men de burde selv kunne tage debatten op, siger Tøpholm og fortsætter:

- Og jeg vil virkelig opfordre til, at DR går ind i den her kamp. Der må være nogle medieledere, der forholder sig til det. For jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at de skal have lov at stille op, siger han og afslutter:

- Vi så også en reaktion under Eurovision i 2014, hvor Rusland blev buh'et ud efter annekteringen af Krim-halvøen. Der er sket mange ting siden, og nu er den røde linje nået.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR.