Raser mod ny regering: - Det er meget alvorligt for os

Døllefjelde-Musse Marked har ligget i store bededagsferien i 42 år, og de frygter regeringens planer om at nedlægge helligdagen

Hvert år mødes cirka 120.000 feststemte danskere til det store Døllefjelde-Musse Marked på Lolland. I 42 år har det gigantiske kræmmermarked ligget fast i store bededagsferien.

Men med den nye regerings planer om at skrotte helligdagen er Døllefjelde-Musse Marked som man kender det i fare.

Det siger Per Hansen, der er formand for Døllefjelde-Musse Marked.

- Der ikke er sikkerhed for, at vi kan lave det marked, som vi plejer, fordi folk ikke længere kan tage den miniferie, som mange bruger hos os.

- Det er meget alvorligt for os. Både som marked og som kulturel begivenhed i et udkantsområde, hvor vi har mange borgere, som måske ikke har så mange midler. Og særligt ikke med øgede energiomkostninger, siger han til Ekstra Bladet.

Han frygter, at en væsentlig nedskalering i arrangementet vil få økonomiske konsekvenser både for markedet og de lokale foreninger.

- Vi har stort set de samme udgifter, uanset om vi løber over fire eller tre dage, men vi får ikke samme mulighed for at tjene penge ind, hvis vi skærer varigheden ned til tre dage.

- Hvert år uddeler vi hver en krone, vi har tjent, til lokale foreninger. I år har vi for eksempel uddelt 1,1 millioner kroner til lokalforeninger.

- Der er jo mange helligdage i foråret. Kan I ikke lægge jeres marked på et andet tidspunkt?

- Det er meget begrænset, hvilke uger vi kan ligge i. Vi har brug for et tivoli af en vis størrelse, og de har også andre aftaler resten af året, så det er ikke så nemt bare at flytte rundt. Det er mere omstændigt end som så.

I 2023 afholdes Døllefjelde-Musse Marked 4.-7. maj.

