Raser over Eurovision: Absurd og meningsløst

Ukraine løb med sejren i Eurovision Song Contest lørdag aften, og siden har debatten raset. For havde landet virkelig den bedste sang, eller vandt de kun, fordi de er blevet invaderet af Rusland og lige nu ligger i krig?

Den britiske tv-vært Piers Morgan er ikke i tvivl om, at det sidstnævnte er tilfældet. Det gør han klart i en række opslag på Twitter.

'Verden mest absurde, meningsløse, politisk motiverede 'konkurrence' overgår sig selv. Ukraine kunne have sat deres heroiske bombesniffende hunde til at bjæffe nationalsangen og stadig have vundet. Jeg er glad på deres vegne, men stop med at kalde Eurovision for en konkurrence. Det er en aftalt farce,' skrev han søndag morgen på Twitter.

'Resultatet af en international sang-'konkurrence' skal ikke afgøres ud fra, hvilke lande der lider mest på det tidspunkt, hvor 'konkurrencen' finder sted. Ellers er det meningsløst af afholde en konkurrence,' skrev han videre.

Siden fik han både støtte og kritik for sin kommentar, og efterfølgende gik han i rette med kritikerne og fortsatte sin utilfredshed.

'Ingen, der stemte på Ukraine, synes, at det var den bedste sang, for den var tydeligvis ikke i nærheden af at være bedst. End ikke ukraineren mener, at det var den bedste sang. De fik sympatistemmerne, hvilket er fint, så længe vi fjerner ordet 'contest' (konkurrence, red.) fra Eurovision,' skriver han.

Kalush Orchestra fra Ukraine vandt Eurovision 2022 med sangen 'Stefania'. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

'Så kald det Eurovision Song Frivolity (sang-fjolleri, red.). Bare stop med at lade som om, at det er en konkurrence, for det er det ikke,' slog han fast.

Det britiske bidrag i årets Eurovision, Sam Ryder med 'Space Man', blev nummer to i konkurrencen, og kunne altså have vundet, såfremt Ukraine ikke havde modtaget et rekordhøjt antal seerstemmer.

'Problematisk'

Simon Falk, der er Eurovision-ekspert og journalist på fanmediet Good Evening Europe, delte tidligere søndag en lignende kritik over for Ekstra Bladet.

Jeg har selvfølgelig sympati for sejren, siger Simon Falk, der er Eurovision-ekspert og journalist på fanmediet Good Evening Europe.

- Men jeg vil også kalde det for problematisk for konkurrencen, hvis vi fremadrettet skal have den afgjort på baggrund af, hvad der sker rundt om i Europa, sagde han og fortsatte:

- Jeg er dog realist nok til at se, at det ikke kunne være anderledes i år. Og igen jeg har en enorm sympati for Ukraine, men jeg er samtidig splittet. Efter min mening skal den bedste sang vinde. Det er vel det, der er meningen med en sangkonkurrence.