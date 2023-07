Raser over koncert: Simpelthen grotesk!

Kasper og Lene Martensen havde købt de dyreste billetter til fredagens koncert med Pet Shop Boys i Royal Arena, fordi de gerne ville have siddepladser tæt på scenen. Men en kran dækkede for scenen under koncerten

Det skulle have været en god oplevelse, som parret havde glædet sig til.

Men da Kasper og Lene Martensen fredag mødte op til koncert med Pet Shop Boys i Royal Arena, fik de sig en ubehagelig overraskelse.

- Vi har købt de allerdyreste billetter, fordi vi ikke ønsker at stå op nede på gulvet. Jeg var hurtig tilbage i december måned, så jeg fik to pladser på den allerforreste række.

- Lige nede foran kan vi så se, at kamera-kranen står, men der er hjul på den, så jeg tænker, det kan være, at de flytter den. Men næ nej, fortæller Kasper Martensen til Ekstra Bladet.

Kasper og Lene Martensen købte billetterne allerede i december måned. Privatfoto.

Da musikken begynder at spille, står kranen stadig foran scenen. Den kører frem og tilbage for at filme, hvad der foregår på scenen, men under stort set hele koncerten dækker den altså parrets udsyn fra de dyre pladser på første række.

Der går ikke ret lang tid af koncerten, før publikum på siddepladserne begynder at brokke sig til de ansatte.

- Jeg spørger, hvad der foregår, og hvad de har tænkt sig, fordi det ikke er rimeligt overfor os, der har købt de her billetter. Hun (en medarbejder, red.) svarede, at det vidste hun godt, men enten kunne vi få lov at gå ned på gulvet, eller også kunne vi klage til Live Nation på mandag.

- Jeg siger til hende, at vi netop har købt de her billetter, fordi vi ikke vil stå nede på gulvet. Vi har købt dem for at sidde ned under koncerten, fortæller Kasper Martensen.

Til sidst bliver det for meget for parret, som ender med at forlade koncerten før tid.

Selvom kranen kunne dreje frem og tilbage, kunne parret sjældent se meget af scenen. Privatfoto.

Vil have pengene tilbage

En uge før koncerten modtager parret en mail fra arrangørerne, og her ville de ønsker, de havde fået fortalt, at kranen ville være der.

- 29. juni fik vi en mail fra Live Nation med information om koncerten, og der står også en bemærkning om, at hele koncerten vil blive filmet. Men der står ikke nogen steder, at vores billetter bliver reduceret til nogle pladser med begrænset udsyn.

- Det er simpelthen bare grotesk.

- Hvilken reaktion vil du gerne have fra Live Nation på din klage?

- Jeg vil have refunderet min billet. Det, mener jeg, må være rimeligt.

- Jeg bliver sur over sådan noget her, og jeg har tænkt mig at køre hele vejen med det. Så langt jeg overhovedet kan. Normalt er jeg et stille og roligt menneske, men lige det her, synes jeg, er bondefangeri, lyder det fra Kasper Martensen.

Privatfoto.

Svarer på kritikken

Ekstra Bladet har lørdag fået følgende svar fra Live Nations PR-manager, Heidi Degn:

'Vi beklager, at nogle af koncertgæsterne til koncerten med Pet Shop Boys i aftes (7/7) i Royal Arena blev forstyrret af bandets filmoptagelser, og det er selvfølgelig ikke i orden.'

'Vi sendte praktisk information ud til billetkøbere forrige fredag d. 30/6, hvor der bl.a. blev oplyst om optagelserne, og slog det ligeledes op i Facebook begivenheden d. 3/7. De koncertgæster, som henvendte sig til personalet i aftes i arenaen, forsøgte vi at finde andre pladser til, ligesom vi på forhånd havde relokeret enkelte, som vi vidste kunne blive påvirket af kameraer. Men vi vil gerne høre direkte fra andre kunder der har haft begrænset udsyn til koncerten. De må gerne henvende sig og oplyse deres ordrenummer via mail til support@livenation.dk, så får de individuelt svar af os.'

Kasper Martensen har allerede henvendt sig til Live Nation, men han har ikke modtaget noget svar. Live Nation oplyser, at de 'rækker ud' til dem 'asap'.