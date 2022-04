Raser over overvågning: - Fuldstændig vanvittigt

Siden det søndag kom frem, at mediechef Anders Krab-Johansen og resten af ledelsen i Berlingske Media har fået flere ansatte hemmeligt overvåget på sociale medier, har der stort set været tavst fra netop de ansatte.

Rapporten, der kom ud af den hemmelige overvågning, skal ifølge Frihedsbrevet have konkluderet, at de ansattes forskelligartede meninger om dækningen af MeToo - og særligt anklagerne mod den tidligere chefredaktør på B.T. Michael Dyrby - har været ugunstig for Berlingske Media.

Det har fået de forskellige medarbejderforeninger i koncernen til over for blandt andre Journalisten at kritisere undersøgelsen og ledelsens håndtering af den.

Anders Krab-Johansen får stor kritik fra medarbejderne i Berlingske-koncernen. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Nu kan flere medarbejdere over for Ekstra Bladet berette, at situationen har udløst en mindre tillidskrise på de forskellige redaktioner, og at der i kølvandet på weekendens omtale af rapporten blevet afholdt interne krisemøder på medierne under Berlingske-koncernen.

- Folk synes, det er noget værre pis og papir. Anders Krab-Johansen har tilsyneladende – ud over at vise mistillid til medarbejderne – også løjet. Først sagde han til de ansatte på Berlingske, at han ikke kunne læse listen højt, men det kunne han så godt, da han stod på Weekendavisen, siger en medarbejder, der ønsker at fremstå anonym. Ekstra Bladet kender medarbejderens fulde identitet.

- Først holdt han også fast i, at han ikke havde lavet listen, men siden indrømmede han, at han og Lisbeth Røge Jensen (marketingdirektør, red.) stod bag. Så der er ikke ligefrem supergod tillid mellem Krab og resten af huset. Man kan godt sige, at der er en tillidskrise. Der bliver klart brokket i krogene og i kantinen, siger medarbejderen videre.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fremgår blandt andre journalist Leny Malacinsky, journalist Aminata Amada Corr, panelmedlem i 'Det vi taler om' Anne Kirstine Cramon og kommunikationskonsulent Anna Thygesen på listen over dem, der er blevet overvåget til rapporten.

Skuffet og chokeret

En af de ansatte, der også er blevet overvåget, er journalist og vært på podcasten 'Det vi taler om', Ditte Okman.

Det oplyser hun på Facebook og til Ekstra Bladet.

- Jeg er skuffet, men egentlig også ret chokeret. Det er ubehageligt og mega langt ude at iværksætte den slags undersøgelser om navngivne medarbejdere, og det må han (Anders Krab-Johansen, red.) jo også synes, eftersom den er hemmeligholdt, siger Ditte Okman til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at hun stadig mangler at få en meningsfuld forklaring på, hvorfor undersøgelsen overhovedet skulle laves. Og så forstår hun udmærket, at flere af hendes kolleger frygter for at stå frem med navn.

- Sådan en undersøgelse kan jo unægteligt give bekymringer om, hvorvidt man fremover kan ytre sig frit og åbent på en mediearbejdsplads - og det er jo i sig selv fuldstændig vanvittigt - uden at ryge i et eller andet arkiv eller i værste fald blive fyret, siger hun og fortsætter:

- Det klæder simpelthen ikke nogen mediearbejdsplads. I værste fald er det katastrofalt for mediet.

Klam fornemmelse

Ditte Okman mener - ligesom Anna Thygesen - at det hele falder tilbage på anklagerne mod Michael Dyrby, der i vinter gjorde, at han til sidst trak sig som chefredaktør på B.T.

- Uanset hvad Anders Krab-Johansen siger, er årsag til undersøgelsen, sidder man som medarbejder med en følelse af at være blevet overvåget, fordi man ikke klappede hælene sammen under den katastrofale håndtering af Dyrby-sagen, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan forstå, at jeg selv er registreret for 45 gange at have udtalt mig om Dyrby-sagen, og det er en optælling, som helt ærligt giver mig en lidt klam fornemmelse.

Ditte Okman er mildest talt skuffet over ledelsen. Foto: Jonas Olufson

Hun mener, at ledelsen i Berlingske Media i stedet burde vende blikket indad.

- Det er jo ikke os som medarbejdere, der skal kigges på og undersøges. Det er ledelsen her i huset, der skulle laves en undersøgelse af, for det er altså dem alene, der har skabt problemerne. Det er Michael Dyrby med sine handlinger på TV 2, og så er det Berlingskes ledelse med deres bizarre håndtering af sagen, som nu åbenbart stadig trækker spor. Jeg er personligt megaskuffet over det her.

- Anders Krab-Johansen har jo været ude og beklage forløbet over for medarbejderforeningerne, men han har ikke beklaget, at selve undersøgelsen er blevet lavet. Hvad mener du om hans håndtering?

- Jeg har godt læst, at Anders Krab-Johansen har beklaget, men jeg aner ikke hvor. Jeg har ikke fået eller hørt nogen beklagelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Anders Krab-Johansen, men han har ikke ønsket at stille op. I stedet henviser han til den udtalelse, han har givet til blandt andre MediaWatch.

'Jeg har beklaget forløbet over for medarbejderforeningerne. Kritikken er berettiget, og det er mit ansvar. I et mediehus må der ikke være noget, som kan give anledning til at tro, at der foregår overvågning,' lyder det blandt andet.