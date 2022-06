Reagerer på de mange narko-sager

De gæster, Ekstra Bladet talte med på NorthSide, var overraskede over, at narkoen er med som deltager på festivalen

Der var liv og glade dage på NorthSide torsdag, hvor festivalen åbnede i, hvad der føltes som minusgrader.

Det tog dog ikke pippet fra gæsterne, der festede aftenen- og natten lang, men desværre var det ikke alle, der kunne holde sig inden for lovens rammer.

Østjyllands Politi nåede torsdag at beslaglægge både hash, MDMA og kokain.

- Vi kan sige, at det er væsentligt flere sigtelser og sager, end vi normalt har på en enkelt dag på en festival. Det er nogle flere, end vi plejer at have, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Ekstra Bladet.

Lucas understreger, at han ikke selv tager stoffer, og så er han 'lidt overrasket' over, at det sker i højere grad, end politiet er vant til. Foto: Per Lange

Da Ekstra Bladet går rundt på pladsen fredag og taler med gæsterne selv, kommer det bag på dem, at der har været 'væsentligt flere sigtelser og sager', end politiet plejer at have.

- Jeg er lidt overrasket i og med, at de har gjort det til en vegansk festival. Der skal jo gerne være det her glansbillede, så det er jeg lidt overrasket over, siger 21-årige Lucas.

Østjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man fredag vil være til stede med både civilt politi og patruljevogne for at holde øje med festivalen. Politiet oplyser, at der inde på selve festivalpladsen er tale om 14 narkosager.

At politiet vil have et skærpet fokus fredag, rører ikke Lucas.

- Det er fint nok, hvis de så tager folk i det. Det er ikke et problem for mig, siger han.

Camilla og Inger var til smadremusik på Electra-scenen i går. Foto: Per Lange

Inger og Camilla på 23 år var torsdag aften forbi Electra-scenen, hvor der primært spilles elektronisk musik. De oplevede en vild stemning.

- Vi talte faktisk om det på vej hjem i går, at hvis man skal kunne holde til at være dernede, må man sgu være på et eller andet. Det var totalt elektrisk med smadremusik, beretter de og tilføjer:

- Det er selvfølgelig en fordom, men hold kæft hvor gav de den gas.

De er overrasket over de mange narkosager.

- Ja, lidt. Altså det er overraskende, at der er behov for det. At man ikke bare kan hygge sig og drikke gode gin & tonics fra baren, sukker de.

Ekstra Bladet har spurgt NorthSide til en kommentar på narkosagerne, og herfra lyder det i en mail:

'Vi har et godt samarbejde med myndighederne, og vi er glade for, de passer godt på vores gæster.'