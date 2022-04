Reagerer på fyring: 'Et mareridt'

Michael Bojesen stiller ikke op til interview om sin fyring, men i stedet har han delt et opslag på Facebook

Michael Bojesen blev tirsdag formiddag fyret fra Malmö Opera.

Det sker efter flere afsløringer af krænkelser i de kor, han har været leder for gennem 30 år.

Det har endnu ikke været muligt at få et interview med Michael Bojesen efter fyringen, men på Facebook har han selv delt et kort opslag, hvori han bekræfter fyringen.

'Jeg er netop blevet afskediget fra Malmö Opera. Det har været 5 fantastiske år, og jeg er stolt over de resultater jeg sammen med verdens mest kompetente og dedikerede medarbejdere har opnået,' skriver han i opslaget, som han afslutter med en bemærkning om mediedækningen:

'Jeg vil nu hellige mig familien som gennem halvandet år, har været igennem et mareridt af de største dimensioner'.

Ekstra Bladet forsøger at få et interview med Michael Bojesen og bestyrelsesformand Per-Martin Svensson, men dette har endnu ikke været muligt.

Vi har dog været i kontakt med Michael Bojesens advokat, som fortæller, at hun vender tilbage senere tirsdag. Hun oplyser samtidig, at de fastholder, at der er tale om en 'krænkelse af privatlivets fred'.

Ekstra Bladet kunne torsdag afsløre mails, som er sendt af Michael Bojesen til fagfæller, hvori han omtaler en kvindelig dansk operasanger med sexistiske kommentarer. Det kan du læse meget mere om her.

Der er gennem mere end et år kommet afsløringer om krænkelser begået i de kor, hvor Michael Bojesen har været leder. Det gælder DR Pigekor og koret på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han var henholdsvis chefdirigent og korleder. Afsløringerne er løbende bragt af Ekstra Bladet og Politiken.