Reagerer på vild sag: - Har ingen forventninger

Tilbage i januar 2022 sagsøgte Aalborg-museet Kunsten Jens Haaning, efter han løb af med omtrent en halv million kroner, han havde lånt af museet, i forbindelse med det meget omtalte værk 'Take the Money and Run'.

Mandag var der så retsmøde i sagen, hvor museets advokat, Mads Balsby Wilkens, gjorde det klart, at Kunsten vil have tilbagebetalt de i alt 532.000 kroner, som Jens Haaning tog. Med renter.

Haanings advokat, Peter Schønning, oplyste dog, at Haaning ikke har i sinde at betale. Han ønsker frifindelse i sagen og samtidig stiller han et modkrav til Kunsten på 550.000 kroner for krænkelse af ophavsretten.

Og det var da også umiddelbart en god fornemmelse, som kunstneren havde i maven efter retsmødet, fortalte han til Ekstra Bladet.

- Jeg er bare rigtig glad for, at sagen er blevet godt fremlagt, udtalte kunsteren.

Annonce:

- Jeg synes, dagen i dag er foregået i en god atmosfære, og jeg synes, der er kommet nogle interessante aspekter frem.

Aner det ikke

- Hvad er din fornemmelse af, hvad udfaldet bliver?

- Jeg aner det ikke. Der hvor jeg er nu, har jeg ikke nogen forventninger eller ønsker. Nu vil jeg bare gerne se, hvad dommen bliver.

- Men er du en glad mand om fire uger? Eller tror du, det går den anden vej?

- Jeg er nok glad uanset hvad. Men jeg synes, det er svært at sige noget som helst, siger han og fortsætter:

Sådan ser den ene del af Jens Haanings værk 'Take the Money and Run' ud. Foto: Henrik Bagger/Ritzau Scanpix

- Så nu afventer jeg faktisk bare.

Hvor er pengene?

Jens Haaning ønsker dog ikke at fortælle, hvorvidt han har brugt de 532.000 kroner. Eller om de er gemt væk et sted.



- Noget helt andet Jens. 532.000 kroner. Du tog dem og løb. Hvor er de nu?

- Jamen, det vil jeg ikke sige, siger Jens Haaning og griner.

- Penge er meget abstrakt, og lige pludselig bliver de impliceret i noget andet, det ved jeg ikke, om du kender fra din egen privat økonomi.

Ekstra Bladet forsøgte også at få en kommentar fra Lars Andersson, direktør for 'Kunsten', som også var tilstede ved dagens retsmøde.

Han ønskede dog ikke at kommentere på sagen, oplyste han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Står du og har problemer med at betale penge tilbage? Så kan du læse nogle gode råd her: Det kan du gøre, hvis du ikke kan betale din gæld