Reddi er klar: - Vi kan vores ting

Det kan siges kort.

Reddi er ready til at fyre den for vildt af i kampen for at sende Danmark videre fra semifinalen i Eurovision Song Contest.

De fire kvinder i bandet havde sent tirsdag eftermiddag deres absolut sidste prøve, inden det virkelig glæder - inden de skal banke deres 'The Show' så godt og gedigent ud over scenekanten og hjem i stuerne, at det resulterer i stemmer nok til lørdagens store finale.

De har lige præcis tre minutters energiudladning til at overbevise seerne om, at Danmark er blandt de ti nationer, der går videre fra aftenens semifinale, hvor 17 lande stiller op.

Danmark er blandt andre oppe mod Norge, der bogstaveligt talt går bananas, et plagiat af 'The Støvle Dance' og årets kæmpefavorit til at vinde hele baduljen, nemlig krigramte Ukriane.

Showet starter klokken 21, og Reddi skal på scenen som nummer 12, og nerverne har det glimrende, siger Ihan Haydar til Ekstra Bladet lige efter Reddis sidste prøve.

- Vi har det faktisk okay. Vi har lige haft en prøve, og det gik godt, ik, siger hun henvendt til Siggy Savery.

- Ja, vi kan vores ting, lyder det selvsikkert fra vokalen i bandet.

- Nu har vi også haft 100 prøver. Så den sidder der, siger Ihan Haydar.

Ekstra Bladet er til stede i Torino og følger naturligvis slagets gang live fra klokken 21.