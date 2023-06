Regn over Roskilde: Husk at pakke gummistøvlerne

Er du en af de over 100.000, der har glædet sig til en Roskilde Festival, der byder på bajere, fest og sol? Så glem det sidste.

Det ser nemlig ud til, at kvoten for sommerens gode vejr er blevet opbrugt.

For fra mandag næste uge og fremad lyder prognosen klokkeklar på én ting. Regn.

- Det ser ud til at blive en lidt mere klassisk dansk sommer med regn og ustadigt vejr med lidt sol ind i mellem, lyder meldingen DMI's vagthavende, Jesper Rosberg.

- Vi har haft et stabilt højtryksvejr indtil videre, som har været med til at give os det gode vejr. Men det ser ud til at vende fra næste uge af. Det er nok en god idé, at festivalsgængerne tager regntøjet og paraplyer med.

Værst bliver det formentligt torsdag, hvor det står til at regne med hele 15 mm. i Roskilde.

Dog skal du ikke hænge alt for meget med næbet, da vejrfronterne stadig kan nå at trække lidt længere nord eller syd på ifølge Jesper Rosberg.

- Mange ting kan ske her i meteorologiens verden, det er stadig lidt for tidligt at sige helt præcist, hvor meget det kommer til at regne, men indtil videre ser det ud til, at der kan komme en del.