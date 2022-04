Rejser hver for sig: Dansk Grand Prix-vinder nægter at flyve

Om mindre end to uger står Reddi på scenen og repræsenterer Danmark ved Eurovision Song Contest i Torino.

De fire seje piger fra bandet tager af sted til Italien allerede i weekenden, for søndag står Siggy, Agnes, Ida og Ihan på scenen til den første prøve i det italienske.

Men medlemmerne i Reddi skal ikke følges ad til Italien.

19-årige Agnes Roslund, der er den ene af de to svenskere i kvartetten, vil ikke flyve til årets Eurovision-destination, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg flyver ikke af hensyn til miljøet, siger Reddi-guitaristen.

Derfor har hun besluttet, at hun tager toget til Italien med et stop og en overnatning i Schweiz.

- Jeg har fløjet to gange i mit liv. Da jeg var to år. Der blev jeg ligesom tvunget til det. Og da jeg var ni...der blev jeg også tvunget til det, siger Agnes Roslund.

Reddi består af Ida (med solbriller), Agnes, Ihan og Siggy (liggende). Foto: Anthon Unger

På grund af sit meget miljøbevidste valg har Agnes Roslund ikke været sammen med resten af bandet, der den seneste uge har rejst rundt i Europa for at promovere deres bidrag, 'The Show'.

Den svenske bassist Ida Bergkvist, trommeslager Ihan Haydar og Siggi Savery, der lægger stemme til gruppens sang, har både været i London, Holland og Madrid uden Agnes Roslund.

- Vi går meget op i miljøet og vil gerne tage ansvar for det, men vi er et sted i bandet, hvor vi løbende har en dialog om, hvordan vi kan have plads til både ideologier og til at passe vores ting og arbejde. Det er selvfølgelig en balance, og det er en balance, vi taler om, siger Siggy Savery.

Selv har hun af hensyn til sin præstation på Eurovision-scenen valgt at kombinere fly og en mere miljøvenlig togtur.

- Det kan gå ud over min stemme, hvis jeg skal sidde i et tog i mere end et halvt døgn. Derfor flyver jeg til Torino og tager toget hjem, siger hun.

Ida Bergkvist har besluttet sig for at flyve begge veje - eller rettere: hun har været nødt til at beslutte, at det er nødvendigt.

Ligesom både Agnes Roslund og Siggy Savery studerer hun ved siden af Eurovision-eventyret - og det studie skal passes.

Ida Bergkvist er i gang med en femårig musiklærer-uddannelse i Malmø, og selvom Reddi stjæler det meste af hendes vågne timer for tiden, så er der ting ved studiet, der skal passes dette forår.

Derfor sparer hun kostbar tid ved at flyve til og fra Torino.