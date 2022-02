Remee gør comeback: Tilbage i Melodi Grand Prix

Når Dansk Melodi Grand Prix løber af staben i Jyske Bank Boxen 5. marts. bliver det til blandt andet til toner fra musikmageren Remee.

Sammen med Chief 1 er han en af sangskriverne på nummeret 'The Show'.

Som Ekstra Bladet allerede tidligere på ugen kunne afsløre, er den nye girlpower-pigegruppe REDDI med i konkurrencen, og det er dem, der skal fremføre nummeret. Gruppen består af de fire seje kvinder Ihan Haydar på trommer, Ida Bergkvist på bas, Agnes Roslund på guitar og Siggy Savery på guitar og sang.

Det er langtfra første gang, at Remee og Chief 1 bidrager til den historiske musikkonkurrence - sidste år stod Chief 1 endda på scenen selv i selskab med Thomas Buttenschøn.

Tilbage i 2012 stod makkerparret Remee og Chief 1 bag vindersangen 'Should've Known Better', som Soluna Samay sang. Mens sangen vandt i Danmark, klarede den sig rigtig skidt ved Eurovision Song Contest.

Remee, Soluna og Chief 1 til Eurovision Song Contest i Baku. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sådan var billedet også i 2015, da Remee og Chief 1 havde skrevet Anti Social Medias 'The Way You Are'. Sangen røg ud i semifinalen ved Eurovision i Wien.

REDDi-medlem Ihan Haydar var i øvrigt med på Remee og Chief 1's hold i 2012. Hun spillede trommer både til Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest i Soluna Samays band.

Nu er det hendes eget band trommeslageren stiller op med.

- Det er en drøm, vi hver især har haft længe. At vi gerne vi gerne vil lave et band og spille med piger. Så ringede Chief for et år siden og sagde, at så er det nu. Vi fandt hurtigt Siggy, som så fandt Laura, som så fandt Agnes, siger Ihan Haydar.

Mens Ihan Haydar og Siggy Savery bor i Danmark, er Ida Bergkvist og Agnes Roslund svenske.

- Vi er selvfølgelig stadig en ny gruppe, der skal finde hinanden, men jeg har aldrig været sammen med nogen, hvor vi har fundet hinanden så hurtigt, siger Siggy Savery, der dog nævner, at det er en vis sprogbarriere.

- Når vi taler sammen, kan det være svært at forstå hinanden, en rent musikalsk er det noget helt andet, griner hun.

REDDI spiller pop-rock og havde et ufravigeligt krav, inden de sagde ja til at stille op til årets Grand Prix.

- Vi ville spille live. Det er noget af det vigtigste for os. Hvis ikke vi måtte spille live på vores instrumenter, ville vi ikke være med, fastslår Ihan Haydar.

