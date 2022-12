Remee om natklub-drama: Samarbejder med politiet

Ved du noget? Skriv direkte til journalisten her.

Pludselig væltede det ind med folk, der vist ikke lige var på gæstelisten.

Natklubben Museo Club blev natten til lørdag ransaget af betjente med narkohunde, fordi politiet har haft en mistanke om, at der på natklubben 'bliver handlet systematisk med narkotika', som Simon Hansen, leder af Operativ Specialafdeling ved Københavns Politi, udtaler i en pressemeddelelse.

Tre personer er blevet sigtet for at være i besiddelse af stoffer, og ifølge den operative leder er mistanken om systematisk narkohandel blevet 'bestyrket' efter operationen.

Politiets narkohunde sniffer rundt på natklubben Museo Club i Lille Kongensgade. Foto: Kenneth Meyer

Remee: Samarbejder med politiet

En af klubbens medejere er den tidligere 'X-Factor'-dommer og mangeårige klubejer Remee Jackson.

Over for Ekstra Bladet sætter han nu ord på nattens dramatiske hændelser.

I en sms skriver han, at 'Museo samarbejder løbende med politiet om et sikkert natteliv, som på alle måder er i vores interesse.'

Han fremhæver, at natklubben har gjort meget for at forebygge brugen af euforiserende stoffer, selvom det aldrig er acceptabelt, at det finder sted.

'Som vi kan forstå, er der fundet tre personer med euforiserende stoffer på sig (til eget forbrug), og det er naturligvis tre for meget. På den anden side viser det også, hvor godt det forebyggende arbejde har virket, når der ikke er flere', lyder det fra Remee Jackman til Ekstra Bladet.

Museo åbnede i september sidste år, her med Remee bag dj-pulten. Foto: Museo Natklub

'Et drug i sig selv'

Det er tydeligt, at klubejeren ikke er henrykt over at blive tvunget af politiet til at lukke klubben midt under en indtjenende aften.

Især ikke, når det handler om stoffer, og klubben i sig selv burde være rus nok for gæsterne.

'Hele mit koncept med Museo er at skabe en oplevelse, der er et drug i sig selv, så selvfølgelig er det ærgeligt at skulle lukke ned for en af årets største omsætninger og sende så mange glade gæster hjem, men vi glæder os til at have åbent igen i aften og give folk endnu en på sinkadusen uden drille-nisser og i tæt samarbejde med politiet', skriver Remee Jackman til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt Remee, hvordan han og resten af klubbens ledelse forholder sig til politiets mistanke om, at der foregår 'systematisk' narkosalg på Museo.

Til det svarer han:

'Som vi kan forstå, har de i nat fundet tre personer med euforiserende stoffer på sig til eget forbrug, og det er naturligvis tre for meget, men det viser også, hvor grundige politiet er, og vi stoler på, at de gør deres arbejde, og ledelsen samarbejder med dem hver dag. Vi har 140 fantastiske medarbejdere og +1000 gæster hver weekend. Alle ønsker bare at have en god og tryg gæsteoplevelse. Vi glæder os til at åbne igen i aften', lyder de afsluttende ord fra Remee.

