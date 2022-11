Revser Hjulmand: - Det klinger hult

Det er ikke kun danske fodboldfans, der er skuffede over Kasper Hjulmand og hans tropper.

Det samme er LGBT+ Danmark, der i forbindelse med Copenhagen Pride 2021 tildelte landstræneren prisen 'Årets Laks', der gives til personer, der på en eller anden måde har gjort sig bemærket i relation til foreningens formål.

Han fik prisen for sin støtte af LGBT-personer under EM, da UEFA forbød at oplyse EM-stadionet i München i regnbuens farver.

Derfor er foreningen kort sagt ikke tilfredse med, at man nu har bøjet sig i frygt for et gult kort og pillet regnbuearmbindet af anfører Simon Kjær.

- Vi er skuffede. Han fik prisen velfortjent sidste år, og vi går ind for, at man skal have ros for det, man gør godt. Og så skal man også kunne tage kritikken, når man ikke gør det godt. Og det her er et eksempel på, at det så åbenbart ikke betød mere.

Simon Kjær spillede i september med "One Love"-anførerbindet. Men sådan bliver det ikke ved VM. Foto: Ulrik Pedersen/Csm/Ritzau Scanpix

- Det rakte åbenbart ikke længere

I begrundelsen for, at Kasper Hjulman modtog prisen, lød det ellers, at han havde udvist klar stillingtagen i sit forsvar for LGBT-personer.

'Under sommerens internationale sportsbegivenhed udviste Kasper Hjulmand utvetydig opbakning til og forsvar for retten til at være, den man er', lød det.

Men det lyder som varm luft, i Susanne Branners ører, når hun nu har set, hvor lidt handling der har vist sig at være bag landstrænerens ord.

- Det klinger hult, når man siger, at man bakker op om menneskerettigheder og er der nede for at sige fra og for at arbejde for forandring indefra. Det skal man kigge meget langt efter at se både i DBU og på landsholdet, siger hun og fortsætter:

- Vi tager ikke prisen fra folk. Det går vi ikke ind for. Men det rakte åbenbart heller ikke længere, når det ikke kostede ham eller landsholdet noget. Det måtte ikke gøre ondt. Men nogle gange koster det jo noget at mene det, man mener.

Ved EM i 2021 afviste UEFA Münchens anmodning om at lade stadion lyse regnbuefarvet i protest mod en dengang ny ungarsk lov, der blandt andet forbyder undervisningsmateriale om homoseksualitet og kønsskifte. I strid med UEFAs ønske lod München alligevel Allianz Arena lyse op i regnbuefarver. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Fremhæver Helle Thorning

Heller Ikke Danish Rainbow Awards er begejstrede for beslutningen om at pille regnbuearmbindet af landsholdets kaptajn.

Sidste år modtog Kasper Hjulmand ellers prisen for at være 'Årets Allierede'. Men spørger man Niels Holm, der er talsperson for Danish Rainbow Awards, så skal landstræneren heller ikke forvente af blive frataget sin pris.

- Jeg tror aldrig, vi har frataget nogen en pris, så skal man nærmest decideret modarbejde, så kunne vi overveje det.

- Det er jo en DBU-beslutning, og det er ærgerligt, at det undergraver det arbejde, der er lavet. Så det virker billigt købt for mig, at man ikke vil betale det gule kort for at have det anførerbind på.

Han fremhæver i stedet Helle Thorning-Schmidt, der fik prisen som 'Årets Allierede' ved Danish Rainbow Awards i år.

Helle Thorning-Schmidt er med til VM som formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité. Og da landsholdet tirsdag spillede deres første kamp mod Tunesien, stod Helle Thorning-Schmidt nemlig på lægterne iført store og tydelige regnbueærmer.

- Man må sige, at hun går, som hun taler, hvis man nu skal fordanske 'walk the talk'. Og selv om jeg ikke selv skal følge med, så skal der være nogen dernede for at skabe forandring. Jeg tror ikke på, at man ændrer noget ved at holde sig helt væk. Så jeg er glad for, at hun står der.