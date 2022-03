Rockgruppe vinder Dansk Melodi Grand Prix

To lange timer i Jyske Bank Boxen kulminerede i smil og hævede arme for de fire piger i Reddi, der sejrede ved Dansk Melodi Grand Prix og derved bookede billetten til Torino til maj.

Efter et show, der bør få den skeptiske seer til at undre sig over, om man vitterligt har sorteret i 500 sange for at finde frem til de sidste otte, styrede Martin Brygmann og Tina Müller slagets gang.

De gjorde deres bedste. Men det var næppe tilfældigt, at træet i baggrunden begyndte at visne, da Der Var Engang fremførte 'En skønne dag'. Duoen, der består af far og datter, kaldte det en musikalsk krammer.

I virkeligheden var det mere en musikalsk lammer.

Emma Pi og hendes far, Rasmus. Foto: Anthon Unger

Formentlig var det kun ganske få seere, der så samtlige minutter af årets Grand Prix, hvor de musikalske bidrag genremæssigt var spredt ud over hele spektret - fra de mest søvndyssende ballader til hård rock og rave-rap med dakke-dak-basarm.

Modigt? Måske.

Men hvem målgruppen for musikdysten var, er et kæmpe stort spørgsmål, og i de fleste stuer må der have været kamp om fjernbetjeningen og magten til zappe, når det blev rigtig slemt.

Cof3ssions med søskendeparret Sara og Tobias, og deres selvvalgte bonussøster, Laura. Foto: Anthon Unger

Jørgen Olsen, der vandt Eurovision i 2000 med Brødrene Olsen, var i optakten til showet ude med en krads kritik i et interview med Radio4. Her tordnede Grand Prix-legenden mod niveauet, som han kaldte for lavt, ligesom han ærgrede sig over, at prestigen ved at deltage var ved at forsvinde.

Foto: Anthon Unger

Dette ændrede sig ikke lørdag aften trods enkelte lysglimt. Conf3ssions brug af en hær af hvidklædte korsangere var monstrøst, og Reddi har i trommeslageren Ihan Haydar mere karisma end resten af feltet til sammen, mens sangen næppe slår nogen ihjel, hvis sluk-knappen svigter.

Den dansk/svenske pigegruppe Reddi. Foto: Anthon Unger

Der var dog få glimt af klassisk Grand Prix undervejs. Flueben ved glimmerkjole, tjek ved vindmaskine og så kørte værterne den kønsstereotype Barbie og Ken-stil.

Barbie og Ken i skikkelse af Martin Brygmann og Tina Müller. Foto: Anthon Unger

Men nok ros.

Juryen var fyret i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix 2022, og det betød, at det ene og alene var seernes stemmer, der afgjorde Grand Prix'et. Men det egentlig ansvar for skidtet må og skal findes hos dem, der har udvalgt de otte sange.

Synderne er Lars Trillingsgaard, der er musikansvarlig for Grand Prix'et, samt tidligere svømmer og P4-vært Lotte Friis, Maria Fantino, Andrew Jensen, Mathians Buch Jensen og Bettina Skriver.