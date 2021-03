Dansk Melodi Grand Prix er et forældet ritual, og nu må det stoppe, mener Ekstra Bladets anmelder

Antallet af deltagere ved Dansk Melodi Grand Prix var i år skåret ned fra ti til otte. Næste år bør det skæres ned til nul.

Tiden er simpelthen løbet - eller snarere flygtet - fra popkonkurrencen, der mere end nogensinde fremstod som en omgang intetsigende kitsch, danskerne kun samles om for at få et billigt grin.