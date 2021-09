Roskilde Festival laver ny festival

Kunst, forskning, fællesskab og aktivisme er opskriften på den nye festival, Grasp, som Roskilde Festival sætter i søen.

Festivalen vil tage sted 18. og 19. november, skriver Sjællandske Nyheder.

Udover Roskilde Festival står Roskilde Universitet, Roskilde Kommune, Roskilde Festival Højskole og Ragnarock også bag festivalen.

- Det er en naturlig forlængelse af vores virke, fortæller Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup til Sjællandske Nyheder.

Roskildes nye bydel Musicon. Foto: Martin Lehmann

Bæredygtig festival

Det er meningen, at festivalen skal inspirere til nye bæredygtige forandringer i verden. Det skal den ved at forskere, kunstnere og praktikere skal tage tidens store udfordringer under behandling.

Det gælder emner som klimakrisen og social ulighed, hvor festivalgæsterne også skal involveres.

Idéen til Grasp opstod i forbindelse med Roskilde Festivals 50års jubilæum, som skulle have fundet sted i 2020, men blev aflyst på grund af corona.

Roskilde Festival Højskole. Foto: Astrid Dalum

Er ikke Roskilde Festival

Grasp finder sted ved Musicon, som er en bydel i Roskilde.

Og det er bevidst, at Grasp skal ligge i Musicon og ikke Dyreskuepladsen.

- Man skal ikke sammenligne det med Roskilde Festival. Det er ikke en bred begivenhed, men Grasp går mere i dybden. Der er plads til refleksion og faglighed, kommer det fra Signe Lopdrup.

I festivalens netværk indgår desuden forsknings-, kultur- og formidlingsinstitutioner som Museet for Samtidskunst, Professionshøjskolen Absalon, Gimle, Roskilde Bibliotekerne, Rytmisk Musikkonservatorium og Musicon.

1500 billetter sættes til salg, og det er primært fagfolk, forskere og studerende som er i målgruppen. Men hvis du er særlig nysgerrig eller vidensinteresseret, er du også meget velkommen. Man vil kunne besøge dele af festivalen uden billet.