Rusland bliver IKKE udelukket

Rusland vil stadig få lov til at deltage i Eurovison trods invasion af Ukraine

Når Eurovision løber af stablen i maj i år i Italien, bliver Rusland - trods invasionen af Ukraine - ikke udelukket.

Det oplyser arrangørerne af Eurovision ifølge BBC.

- The Eurovision Song Contest er en apolitisk kulturel begivenhed, som samler nationer og fejrer forskellighed igennem musikken, lyder det i en udtalelse fra arrangørerne bag Eurovision.

- Den Europæiske Broadcasting Unions medlemmer i både Rusland og Ukraine har indvilliget i at deltage i dette års Eurovision i Torino, og vi planlægger lige nu at byde velkommen til artister fra begge lande, der skal optræde i maj.

De oplyser dog, at de følger den alvorlige situation intenst i øjeblikket.

- Men vi vil selvfølgelig blive ved med at holde tæt øje med situationen, lyder det.

Sidste år vandt gruppen Måneskin, der repræsenterede Italien. Foto: Jonas Olufson

Ukrainsk sangerinde trak sig

16. februar oplyste den ukrainske sangerinde, Alina Pash, der vandt Ukraines nationale Melodi Grand Prix, at hun ikke ville stille op til Eurovision alligevel.

Årsagen til den 28-årige sangerindes exit skal findes tilbage i 2015. Her har hun angivelig overtrådt ukrainsk lovgivning, da hun besøgte halvøen Krim.

Siden er det blevet meldt ud, at gruppen Kalush Orchestra i stedet vil repræsentere Ukraine ved årets Eurovision.

- I svære tider for vores land, vil vi gøre vores tilstedeværelse kendt i hele verden. Vi er klar til at repræsentere Ukraine for hele verdenen, lyder det i en udtalelse fra gruppen.

De blev nummer to til Ukraines nationale Melodi Grand Prix og var dem, der fik flest sms-stemmer fra seerne.

