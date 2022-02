Rusland smidt ud af Eurovision

EBU har offentliggjort, at Rusland ikke kommer til at optræde i dette års Eurovision

Der kommer ikke til at være russisk deltagelse ved dette års Eurovision.

Det meddeler EBU, European Broadcast Union, fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at beslutningen er taget fredag, efter EBU har været i kontakt med en lang række af medlemslandene.

'Beslutningen reflekterer de bekymringer omkring, at - i lyset af denne krise i Ukraine, der er uden fortilfælde - inkluderingen af Rusland i dette års udgave vil bringe konkurrencen i miskredit,' lyder det i pressemeddelelsen.

Hård kritik

I første omgang forlød det ellers, at Ruslands invasion af Ukraine ikke ville få konsekvenser for deltagelsen i musikshowet - en beslutning, der mødte stor kritik fra blandt andre SVT (Svensk Television) og DR.

- Først og fremmest vil jeg sige, at det er en alvorlig og ekstremt ubehagelig situation, der udspiller sig i Ukraine lige nu, sagde Gustav Lützhøft, der er ledende redaktionschef for Dansk Melodi Grand Prix, torsdag aften til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Hos DR finder vi det forkert, hvis Rusland skal deltage i Eurovision, som situationen er nu. Det er DR's holdning. Og den kommunikerer vi til EBU. Vi er i løbende dialog med dem, lød det fra Gustav Lützhøft.

Han ønskede ikke at forholde sig til, hvorvidt DR ville boykotte dette års Eurovision, såfremt EBU valgte at lade Rusland deltage. Men det dilemma slipper han og DR da heldigvis også for at tage stilling til nu.

Eurovision afholdes mellem 10. og 14. maj i år. 5. marts finder vi ud af, hvem der skal repræsentere Danmark.

