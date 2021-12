Rykkes: - Det er møgfrustrerende

Reality Awards kan ikke afholdes som planlagt fredag 21. januar til næste år.

Det slår arrangøren Kit Nielsen fast over Ekstra Bladet og afslører, at der allerede ligger en ny dato klar. Prisuddelingen skal i stedet afvikles 18. marts, hvis ellers de til den tid gældende coronarestriktioner tillader det.

Årsagen til at det vanvittige awardshow flyttes, skyldes de nye restriktioner, som statsminister Mette Frederiksen annoncerede i sidste uge.

- Det er selvfølgelig møgfrustrerende, at jeg for andet år i streg skal ændre datoen, men vi følger naturligvis regeringens anvisninger og håber, at coronasituationen tillader, at vi til marts kan afvikle det fede show, der var planlagt med en kæmpe efterfest, siger arrangør Kit Nielsen.

Reality-veteranen Sidney Lee var blandt dem, som glædede sig til showet.

Næsten udsolgt

Hun fortæller, at billetsalget er gået godt, hvilket ironisk nok nu giver en masse ekstraarbejde.

- Billetterne var næsten udsolgt, så alle dem, der allerede har købt billetter, vil få nye billetter til 18. marts. Og skulle man være forhindret i at deltage på den nye dato, kan man få sine penge refunderet, siger Kit Nielsen.

Arrangøren ærgrer sig endnu mere, fordi hun selv så ekstra meget frem til showet i januar, men hun vælger at tage de positive briller på.

- Jeg synes selv, jeg har det bedste show i støbeskeen til dato, så selvom jeg igen må rykke showet, så glæder jeg mig stadig helt vildt til at afvikle det, siger arrangøren.

Det er ikke første gang, at coronavirus spænder ben for det gakkede show, som du kan se live lige her på Ekstra Bladet.

Sidste år måtte showet flyttes flere gange og endte med at blive afviklet i juni grundet coronarestriktionernes begrænsninger. Det satte dog ikke en begrænsning på showet, der atter engang stjal overskrifterne. Denne gang med politi, bryst-drama og de vanlige bommerter:

Se det her (+).

Igen i år kan du se hele Reality Awards eksklusivt her på ekstrabladet.dk.

