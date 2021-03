Rykkes igen: - Det er røvfrustrerende

Arrangøren af Reality Awards håber, at man kan få lov at samle 500 mennesker ved at rykke arrangementet til juni

Realityglade danskere kan godt finde rettelakken frem, slette 23. april i kalenderen og erstatte den med 16. juni.

For Danmarks mest vanvittige award show rykkes påny.

Det bekræfter arrangør Kit Nielsen over for Ekstra Bladet og fortæller, at det ikke har været en nem beslutning.

- Det har været svært. Og det er ikke blevet gjort nemmere af, at alle events er rykket til sommeren, så det også har været en udfordring at finde en dato, siger hun.

- Vi kan se hinanden i øjnene igen

Grundet de gældende coronarestriktioner har hun ikke kunnet regne med at få lov at afvikle showet med 500 gæster i april. Til juni er håbet, at der er åbnet mere op, og hun understreger, at man fra arrangørens side gør sit for at gøre det så coronavenligt som muligt, når det forhåbentlig endelig afvikles på Docken.

- Jeg håber på, at vi kan have 500 siddende gæster i den coronavenlige udgave, som vi egentlig allerede var klar til at køre med. Gæsterne skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel, og så har vi fået lavet mundbind og skaffet håndsprit til alle 500 gæster, siger Kit Nielsen.

Røvfrustrerende Mange eventarrangører lider under coronakrisen, hvor forsamlingsforbud gør det svært at stable arrangementer på benene. Det er også tilfældet for Reality Awards. - Det er røvfrustrerende at være eventarrangør i coronatider. Det er svært, for vi ved ikke, hvilke retningslinjer vi skal afvikle under. Du sidder hele tiden med tre planer for at afvikle eventen, så det overholder de gældende restriktioner, siger Kit Nielsen og opsummerer: - Hvor mange må man lukke ind, hvilke krav er der til negativ coronatest, mundbind og sprit, må man stå op eller sidde ned. Du har hele tiden tre arbejdsplaner i gang for at kunne få lov at afvikle ét event. Det er for at være sikker på, at man kan overholde de gældende regler på dagen. Vis mere Luk

12.000 i Parken

16. juni er en onsdag og ligger placeret midt mellem to af Danmarks EM-kampe i fodbold. Her har kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse oplyst, at man forventer at kunne 'tillade mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, der afholdes i Parken'. Derfor håber Kit Nielsen, at man også kan samle 500 gæster indendørs.

- Har du overvejet en løsning via teams, zoom og hvad det ellers hedder?

- Det her er stadig en meget mild udgave af Reality Awards. Jeg ville rigtig gerne have haft, at man kunne være 1100 mennesker og holde en fed efterfest, som vi plejer. Men 500 mennesker, det går, og jeg synes, at en stor del af charmen ved Reality Awards er den fest, der er i salen, så jeg synes ikke, at teams eller zoom er løsningen for os.

Kæmpe bommert: Afsløret ved en fejl

- Nu ligger det en onsdag. Lægger det ikke lidt en dæmper på det?

- Det ved vi ikke, vi håber det i hvert fald ikke. Det er heller ikke første gang, vi afholder det uden for weekenden. Der er mange mennesker, der skal kunne den samme dag. De vigtigste er selvfølgelig værterne, så for at hele puslespillet skulle kunne gå op, blev det onsdag den 16.

Kit Nielsen har besluttet sig for at udskyde Reality Awards igen. Foto: Ekstra Bladet

- Det er blevet rykket flere gange nu. Opererer du med en deadline for, hvornår det må og skal være afviklet? Ingen aner jo, hvordan smittesituationen ser ud 16. juni.

- Mit allerhøjeste ønske er, at det bliver afviklet på denne her side af sommerferien, for ligeså snart jeg kommer tilbage fra sommerferie, så plejer jeg at begynde at planlægge næste år. Nu har jeg planlagt denne udgave i snart et år, så nu vil jeg også gerne have det afviklet, siger Kit Nielsen.

20 billetter i salg Reality Awards i 2021-udgaven bliver langt fra en guldrandet forretning. Nominerede, sponsorer, jury og lignende rager alle en masse gratis billetter til sig, og det er yderst speget, hvad der kan hives hjem på billetsalg, fortæller Kit Nielsen. - Der er 20 billetter i salg. Resten er deltagere, sponsorer og samarbejdspartnere. Jeg kan finde plads til 20 mennesker, fortæller hun. - Kan du så overhovedet lave overskud på det i år? - Nej, eller jo. Du skal spørge mig igen om en måned, for lige nu ved jeg det ærligt talt ikke. Nu skal det bare afvikles, for ellers begynder det at spænde ben for næste år, siger hun. De 20 billetter kan købes her.

Ekstra Bladet vil traditionen tro sende hele Reality Awards live eksklusivt her på ekstrabladet.dk, når blandt andet årets bedste realitydeltagere, årets bedste bryster og årets bedste overkrop bliver kåret.

I år er det Camilla Framnes, der er kendt fra 'De unge mødre', samt komikeren Dan Andersen, der skal være værter ved showet.

