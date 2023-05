SÅ dårligt gik det

Mediet Eurovisionworld har talt stemmerne sammen for dette års Eurovision, og det ser ikke godt ud for Reiley, der var Danmarks bidrag

Seks point.

Det var, hvad Danmarks bidrag til Eurovision, Reiley, kunne skrabe sammen. Og det er blandt de absolut dårligste præstationer ved dette års konkurrence.

Faktisk gav det ham en placering som nummer 33 ud af 37 lande.

Kun Aserbajdsjan, Malta, Rumænien og San Marino var dårligere placeret med henholdsvis fire, tre og to gange nul point.

Det fremgår af Eurovisionworld, som er en fanside dedikeret til Eurovision, der har talt stemmerne sammen for både finalen og de to semifinaler, så man kan få et indblik i, hvordan det præcis er gået hvert enkelt land. De skriver, at tallene for de ikke-kvalificerede lande er baseret på beregninger og ikke på helt officielle tal.

Der gemmer sig nogle sjove historier både i de tal og i tallene fra finalen. I hvert fald for alle andre end Reiley...

Det var en overvældet Loreen, der mødte pressen efter Eurovision sejr i Liverpool

IKKE publikums vinder

Eksempelvis er årets helt store vinder ikke publikums favorit - de havde nemlig stemt betydeligt mere på Finland, der endte med at blive nummer to.

Publikum gav Finland 376 point, mens vinderen fra Sverige blot fik 243 point. Alt ændrede sig dog med fagjuryernes stemmer, som sendte Sverige helt i top ved at give dem 340 point og kun 150 til Finland.

Faktisk var Finland helt nede på fjerdepladsen hos fagjuryerne, hvor Israel og Italien snuppede de to øvrige placeringer foran dem.

Svenske Loreen løb med sejren ved Eurovision i Liverpool. Foto: Henning Hjorth

Taktiske stemmer?

Når Finland blev slagtet af fagjuryerne, skal man måske ikke have så ondt af finnerne.

I hvert fald lader det til, at det finske folk selv har været meget taktiske med deres stemmer for at give deres eget bidrag, Käärijä, de bedst mulige forudsætninger.

Således fik deres største konkurrent, Sverige, lige præcis nul point af det finske publikum. Sverige var ellers flinke og gav Finland 12 point den anden vej - måske følte de sig ikke helt så truede af nabolandet.

Den finske jury forholdt sig da også mere professionelle en folket hjemme i stuerne, og de gav derfor Sverige 12 point.

Forholder man sig i øvrigt udelukkende til seernes stemmer, ligger norden solidt i toppen med henholdsvis Finland, Sverige og Norge i top tre. Alle andre end Danmark kan altså tilsyneladende godt finde ud af det der Eurovision...