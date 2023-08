Så skete 'ydmygelsen' igen: Nærmest ingen dukkede op

Torsdag var det Ida Laurberg, ingen gad at se, og i dag havde succesgruppen Zar Paulo den tvivlsomme ære at spille for en petit skare som første navn. Festival forsvarer det tidlige starttidspunkt

Sommerferien er slut, og de fleste er retur på arbejde.

Det betyder, at en åben festivalplads allerede klokken 12 og første navn på scenen klokken 14.30 er et ualmindeligt farligt tidligt tidspunkt at begynde dagens løjer på en festival en torsdag og fredag.

Det må københavnske Aiasound fredag for anden dag i træk sande.

I går måtte stakkels første artist på programmet, Ida Laurberg, spille for få hundrede mennesker ved sin koncert med start klokken 14, og selvom starttidspunktet fredag for popgruppen Zar Paulo var 14.30, så dukkede endnu færre op i gråvejret.

Når man blandt andet har spillet store koncerter på de langt større Tinderbox og Roskilde Festival, har fyldt den store sal i Musikhuset i Aarhus til bristepunktet under Spot Festival og i øvrigt trak over tusind mennesker til den lille festival Musik i lejet for nylig, så kan de få tilskuere ikke have været det fedeste i verden at opleve for gutterne i Zar Paulo.

Aiasound har svært ved at lokke gæsterne til allerede ved 14-tiden, når første artist går på. Festivalen varer ellers kun til lidt i midnat hver dag, så der er et lille tidsvindue at så musik i. Foto: Per Lange

Kun aviserne synes det

Det mener Aiasound Festival, der foretrækker, at vi skriver 'Aiasound udtaler' uden navneangivelse, dog ikke er tilfældet.

- Jeg tror, at aviserne synes, det er rigtigt synd for dem. Jeg tror egentlig ikke, at de selv synes det. Jeg tror egentlig, at det er meget godt for de der lidt upcoming navne at prøve den dér organiske vækst. Jeg tror også, det må være forfærdeligt for nogen artister at stille sig op foran 10.000 mennesker, hvis de aldrig har prøvet det før, lyder det fra Aiasound, som fortsætter:

- Når vi booker navnene, så er det seks måneder før, de skal spille. Nogen af dem eksploderer hen over vinteren, og så er de pludselig meget, meget kendte - og nogen gør ikke.

De spiller godt og gjorde bestemt, hvad de kunne. Men kun få hundrede gad at se dem. På rygteplan er der ellers solgt omkring 15.000 billetter til fredag inkl. partoutarmbånd. Festivalen vil - måske - først tale billetsalg lørdag. Foto: Per Lange

- Er der nogle tanker omkring, hvordan man lokker folk tidligere på pladsen generelt?

- Vi har blandt andet lavet happy hour i samarbejde med Pift (et ølmærke, red,) før klokken 14, som også præsenterer Art Stage, og så prøver vi at gøre det godt for dem, som ikke skal på arbejde.

Det kan forsvares

Der er dog også en anden grund til, at man lægger ud så tidligt hver dag: Naboerne.

- Vi må kun spille 12 timer, og så skal man gøre sig nogle overvejelser - hvad gør man med naboerne? Vi har et fantastisk samarbejde med alle kolonihaverne og virksomhederne, der ligger her, og vi har lige haft inviteret dem alle på besøg. Vi vil gerne passe på vores naboer, og vi vil gerne slutte klokken midnat. Det, synes vi, at vi kan forsvare, når folk skal op på arbejde.

- Vi har en masse musik på hjerte, og så lader vi det være op til artisterne. Det er jo i samarbejde med management og bookere, at vi lægger programmet omkring, hvem der spiller hvornår.

Aiasound på Amager fik en træg åbning, da nærmest pinligt få dukkede op fra start klokken 12. Meget bedre var det ikke to timer senere, da 'stakkels' Ida Laurberg spillede for en nærmest tom plads

- Kunne man overveje at lægge et større navn tidligt næste år for at lokke folk tidligere til?

- Altså, i går spillede Artigeardit som første navn på Main Stage 15.45, og da oplevede vi, at vi scannede 95 procent af vores partoutarmbånd inden klokken 18.

Den - måske tvivlsomme - ære af at være tidligt navn lørdag har den svenske duo Jubël.