Særlig tilladelse: De kan forlade Ukraine

Ukraines Eurovision-bidrag har fået tilladelse af regeringen til at forlade landet for at drage på Europa-turne forud for konkurrencen

De har næppe brug for en charmeoffensiv, men alligevel har Eurovision-storfavoritterne fra Ukraine nu fået lov til at forlade det krigshærgede land og drage på turne i Europa.

Det skriver flere internationale medier heriblandt Deadline.

Medlemmerne af rapgruppen, der bærer navnet Kalush Orchestra, er af Ukraines regering blevet undtaget fra reglen om, at alle mænd fra 18-60 år skal stå til rådighed for den ukrainske hær som følge af den russiske invasion.

Det betyder, at gruppen, der foruden hjemlandet tidligere kun har optrådt i Holland og Israel, nu kan tage af sted på turne til flere europæiske lande for at promovere sig forud for Eurovision.

Aldrig set før

Kalush Orchestra har siden starten af marts været bookmakernes favorit til at vinde den europæiske sangdyst, der løber af stablen fra 10. maj i den italienske by Torino.

Og skulle de gå hen og vinde, vil det formentlig for første gang nogensinde blive besluttet, at vindernationen ikke skal afholde næste års konkurrence grundet sikkerhed, har Melodi Grand Prix-ekspert Ole Tøpholm tidligere vurderet over for Ekstra Bladet.

- Det har været en tradition længe, at vinderlandet skal arrangere næste års Grand Prix, og det er aldrig set før, at en nation på grund af uroligheder og konflikt ikke har kunnet afholde konkurrencen. Det er kun sket én gang i nyere tid (at vindernationen ikke har afholdt konkurrencen, red.), og det var, fordi Israel vandt to år i træk i 1978 og 1979, og man vurderede fra israelsk stats-tv, at man ikke havde råd, sagde Ole Tøpholm i den forbindelse.

I øjeblikket er der ifølge bookmakerne 34 procent sandsynlighed for, at Kalush Orchestra løber med sejren til Eurovision.