Sætter rekord: Solgt for millioner

Provokunstneren Kristian von Hornsleth har solgt digital kunst for to millioner kroner på blot en halv time

Den kontroversielle kunstner Kristian von Hornsleth kan bryste sig af at være den første dansker, der har haft succes med salg af digitale kunstværker, også kendt som NFT-kunst, for to millioner kroner i weekenden.

De 1111 værker, hvoraf 906 blev solgt, skal ses som en stor fuckfinger til blandt andet digitalisme og kapitalisme, hvilket der til Hornsleths overraskelse er stor efterspørgsel på blandt danskerne.

'Inden weekenden vidste vi reelt ikke, hvordan danskerne ville modtage den her slags kunst. Men det stak fuldstændig af, og det bekræfter jo netop pointen om det absurd vanvittige i den her verden. Men jeg må indrømme, at det har været en af de sjoveste, mest lærerige og indbringende weekender i mit liv,' siger Kristian von Hornsleth i en pressemeddelelse.

Projektet, der går under navnet 'Rebels of Wealth', forestiller blandt andet afhuggede hoveder af Facebooks Mark Zuckerberg og Amazons grundlægger, Jeff Bezos.

Foto: Kristian von Hornsleth

Hykleri

'Techgiganterne bliver forgudet af masserne, som om de bringer mere demokrati og retfærdighed. Vi tillader gladeligt virksomheder som Facebook og Google at have rettighederne til vores personlige data, mens medierne er fuldstændig ukritiske overfor rigdom og off-shore kapitalisme. Det giver mig kvalme', lyder det fra kunstneren.

'Ved at træde ind i denne dekadente NFT-verden, ønsker jeg at tydeliggøre de vanvittige kontraster i den digitale grådighed,' fortsætter Kristian von Hornsleth.

På den anden side er Hornsleth bevidst om, at mens han med sine værker udstiller kapitalismen, er han samtidig selv med til at 'kapitalisere' på den, hvilket gør ham til en hykler.

'Mine NFT'er udstiller de værste aspekter af kapitalismen, som jeg plejer at gøre med min kunst, men jeg kapitaliserer jo også på den, så jeg er selv en hykler,' påpeger han.

