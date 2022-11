Salling i Tinka-brøler

Det ser allerede nu ud til, at Tinka-nissehuerne bliver udsolgt, og det får Salling til at sætte en købsbegrænsning på den populære hue

'Der er ingen fare for, at butikkerne løber tør for den populære nissehue.'

Sådan lød det i pressemeddelelsen om den populære Tinka-nissehue i oktober, da Salling annoncerede, at man i år har mulighed for at købe den berømte hue.

- Vi har indkøbt rigtig, rigtig mange nissehuer, så børnene ikke skal gå forgæves efter Tinkas røde nissehue, som jo i tidligere år har vist sig at være yderst populær blandt børnene. Foruden nissehuen kan man også sikre sig en masse andet Tinka-merchandise, som er til salg i et begrænset omfang, sagde Henrik Schmidt i pressemeddelsen.

Men en måned efter den første pressemeddelelse er der nu kommet andre boller på suppen.

Der har nemlig været en så overvældende efterspørgsel på huerne, at Salling har været nødt til at sætte en købsbegrænsning på maks. fire huer. Det oplyser Salling i en pressemeddelse.

Koncernen havde ellers indkøbt 210.000 Tinka-nissehuer, men i løbet af kort tid er der allerede blevet solgt 100.000.

- Vi har købt historisk mange Tinka-nissehuer. Så vi er positivt overraskede over den overvældende efterspørgsel, men det går fortsat hurtigt. Derfor sætter vi også en begrænsning på maks. fire huer, så vi sikrer, at huerne ender på toppen af de små, siger Henrik Schmidt og fortsætter:

- Det var vores overbevisning, at 210.000 nissehuer til landets børn ville være rigeligt, men vi må tilstå at have undervurderet efterspørgslen.

'Tinkas Juleeventyr' er den første julekalender i 'Tinka'-sagaen. Den blev vist første gang i 2017. Foto: TV 2

Første gang

Det er første gang, at Tinka-fans kan købe en Tinka-nissehue.

I 2019 da den anden Tinka-julekalender, 'Tinka og Kongespillet', blev vist på tv, satte bilproducenten Ford sindene i kog hos seerne, da de udleverede gratis nissehuer.

I et stort reklamefremstød inviterede bilgiganten nemlig børn, der havde købt Tinkas julekalender, til at komme hen i den lokale butik og få en nissehue magen til den, som Tinka har på i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'.

For at få en Tinka-hue skulle børnene enten have farvelagt en seddel, der fulgte med TV 2's lågekalender, eller også skulle de have været heldige at have fået et hue-kort i en pakke med Tinka-kort, som blev udleveret i Kvickly, Superbrugsen eller Dagli'brugsen.

Flere forældre måtte dog gå skuffede og tomhændede hjem med deres børn søndag, fordi de i flere Ford-forhandlere var løbet tør for huerne.

Adskillige danskere gik i samme anledning til tasterne på Fords Facebook-profil, hvor de udtrykte deres utilfredshed med Ford.

'I denne søde juletid, hvor alle børn glæder sig til jul og samler Tinka-kort og venter i spænding på at finde det specielle kort, som kan udløse en nissehue, så er det virkelig skuffende, at når kortet så endelig kommer i en af pakkerne, og man kører til en forhandler for at læse et skilt i vinduet: Alle Tinka-huer er udleveret, så bliver den søde juletid sgu ligesom ødelagt, og man får et skuffet barn', skrev en rasende kvinde eksempelvis.

I 2019 var der dog kun produceret 50.000 nissehuer.

