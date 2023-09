Sat til salg i dag: Festival melder tæt på udsolgt

Programmet til festivalen er endnu ikke offentliggjort, men det afholder ikke folk fra at købe billetter

Hvis du går og drømmer om at skulle give den gas på Nibe Festival næste år, bør du rubbe neglene og se at få købt en billet.

Tirsdag klokken 10 blev billetterne til næste års festival sat til salg, og bare fem timer efter, billetterne blev tilgængelige, var tæt på 80 procent af partoutbilletterne solgt.

Det oplyser festivaltalsmand Peter Møller Madsen til TV 2.

Af festivalens hjemmeside fremgår det klokken 20 tirsdag aften, at der fortsat er ledige partoutbilletter.

Stort tryk

Billetterne til Nibe Festival 2023 blev solgt med lynets hast, og talsmanden fortæller, at de er opmærksomme på, at mange ikke nåede at få billet til dette års festival.

- Men at trykket har været så stort, at vi nu har solgt tæt på 80 procent af partoutbilletterne, det havde vi slet ikke turde drømme om. Det er spændende, hvor lang tid der går, før vi kan melde helt udsolgt af partoutbilletter, siger han til TV 2.

Og hvad får du så for pengene, når du køber sådan en partoutbillet?

Det eneste, der vides med sikkerhed, er, at du får adgang til festivalen alle dage. Men mange andre ting står stadig hen i det uvisse.

Programmet er nemlig endnu ikke offentliggjort - så hvilke koncerter, du kan se frem til at lave basarm og skråle med til, må du altså vente med at finde ud af.